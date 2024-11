Em três corridas na Fórmula 1, Liam Lawson já marcou seu nome na categoria, principalmente ao conseguir marcar importante pontos no GP dos Estados Unidos, além de conseguir uma boa disputa em São Paulo.

Seu desempenho em Interlagos o levou a ultrapassar os principais rivais, como Lewis Hamilton e Sergio Pérez, em condições desafiadoras. Em apenas três corridas, Lawson demonstrou ser agressivo, determinado e resiliente sob pressão.

"Acho que Lawson está se saindo muito bem", disse Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, ao Viaplay. "Acho que ele está pronto para dar um passo à frente. Deixe-o terminar esta temporada e ganhar confiança, e então a equipe poderá decidir o que fazer no próximo ano".

Lawson é um dos dois candidatos a substituir Pérez, que deve deixar a equipe na próxima temporada. O outro é Franco Colapinto, mas a Williams está pedindo 20 milhões pelo argentino.

Colapinto marcou cinco pontos em seis corridas até agora e provou ser um forte concorrente de seu companheiro de equipe muito mais experiente, Alexander Albon. Esse sucesso atraiu a atenção da Red Bull e da Alpine.

É sabido que Christian Horner se reuniu com o chefe da Williams, James Vowles, em São Paulo, para discutir uma possível transferência. Desta maneira, Colapinto e Lawson são os principais candidatos ao assento.

"Certamente não me oponho a isso", disse Jos sobre a possibilidade de Lawson ser promovido ao lado de seu filho. "É melhor ter alguém que seja competitivo e que pressione Max um pouco".

Se a Red Bull conseguir contratar Colapinto, parece provável que o argentino seja promovido à equipe principal. Espera-se que a Williams exija um valor alto por essa transferência, já que tem um contrato válido com Colapinto.

Christian Horner, diretor da equipe, Red Bull Racing, James Vowles, diretor da equipe, Williams Racing Foto: Red Bull Content Pool

Nesse caso, espera-se que Lawson permaneça com Yuki Tsunoda por mais um ano e ganhe experiência na RB. Esse cenário é vantajoso tanto para a Red Bull aumentar seu número de pontos no campeonato quanto para a equipe garantir sua posição no futuro, caso Verstappen deixe a equipe.

Com essas possibilidades em mente, a Red Bull escolherá entre dois jovens talentos brilhantes do futuro e tentará se precaver para o futuro.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!