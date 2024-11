F1 - Jordan: Verstappen fez "aula magistral" em Interlagos

Max Verstappen ainda é "apenas" tricampeão da Fórmula 1, mas deu um grande passo rumo ao quarto troféu quando voltou a vencer no último domingo em Interlagos. Ele terá sua primeira chance de conquistar o título no próximo encontro, em Las Vegas.

Impressionante na chuva para vencer o GP de São Paulo, apesar de ter largado em 17º lugar, o holandês demonstrou grande controle do carro do início ao fim.

Aos olhos de Eddie Jordan, ex-chefe de equipe da Jordan, essa corrida ficou muito acima de todas as disputadas até aquele momento em 2024. " Estou sem palavras, porque houve algumas corridas titânicas este ano, e vimos a grandeza delas, mas elas não se comparam ao que foi este GP", disse no podcast Formula For Success. "Talvez tenha sido a corrida mais bonita que já vi".

"Ele estava tão calmo", acrescentou sobre Verstappen. "Ele calculava cada vez que fazia uma ultrapassagem. Ele foi exemplar. Para mim, foi uma aula magistral de como um piloto atinge o auge de sua carreira e se torna campeão mundial pela quarta vez".

De acordo com o britânico, houve outro detalhe revelador: o episódio da largada abortada, mal manejada pelos primeiros pilotos no grid, incluindo o poleposition Lando Norris, que então partiu para uma volta extra de formação que não deveria ter acontecido.

"Acho que esse foi o melhor exemplo de controle", disse Jordan. "Max conhece seus regulamentos melhor do que qualquer um no paddock e sabia que não correr naquelas luzes, então não teve problemas. Sinceramente, aqueles caras poderiam ter sofrido uma penalidade de dez segundos, e ele poderia ter vencido por 30 segundos, mas isso não importou".

A resposta de um campeão, de acordo com Coulthard

Max Verstappen conseguiu uma volta por cima impecável. Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Também convidado a falar, David Coulthard apoiou os comentários de Eddie Jordan. Para o ex-piloto, o desempenho de Verstappen em Interlagos ficou marcado em sua carreira por conter todos os ingredientes que os maiores pilotos são capazes de reunir.

"Foi uma montanha-russa de emoções: frustrado e irritado pela manhã [após a classificação], e dominante à tarde", observou o escocês. "Acho que ele fez 17 ou 18 melhores voltas seguidas. São coisas como essa que, quando penso nisso, me fazem refletir sobre o motivo pelo qual me apaixonei pelo esporte em primeiro lugar. É porque eu queria ver a excelência, ver as pessoas fazendo coisas que você acha incríveis".

Coulthard também acredita que o momento dessa vitória marcante aumenta seu peso, já que Max Verstappen continuou em uma longa sequência de contratempos e viu sua atitude na pista ser desafiada.

"Acho que isso provavelmente acalmou muita frustração, raiva ou acusações crescentes, seja qual for a palavra, que estavam se acumulando em relação a Max", argumenta. "Ele é uma pessoa à parte. Ele diz o que pensa, não vai se alinhar com ninguém, e isso causa divisões".

"Mas não importa quem você apoia, até mesmo um Lewis [Hamilton] deve olhar para isso e dizer a si mesmo: 'Esse é o tipo de coisa que eu era capaz de fazer no auge do meu jogo'. E não estou dizendo que Lewis não fará isso novamente, mas Max estava simplesmente um nível acima dos demais. Foi um campeão mundial dirigindo, sem dúvida".

Com Oleg Karpov

