F1: Doohan ganha 'validação' da Alpine como candidato para 2025

As reviravoltas do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2025 colocam Jack Doohan, piloto reserva da Alpine, como um novo agente.

Com a confirmação da saída de Esteban Ocon da Alpine no fim de 2024, uma vaga fica em aberto na equipe de Enstone. Diversos nomes estão sendo especulados, entre eles, do reserva Doohan - que foi confirmado como uma real possibilidade para o próximo ano.

“Ele é uma opção, com certeza”, disse Bruno Famin ao Sky Sports F1 sobre a ida do australiano à vaga de titular. “Estamos o preparando, já faz tempo que ele participa de testes em um programa bem intenso e estamos felizes com isso. Vamos ver como ele se desenvolve. Ele é uma possibilidade entre outras, mas com certeza é uma possibilidade.”

Filho da lenda da MotoGP Michael Doohan, o australiano de 21 anos faz parte da academia de pilotos da Alpine, depois de ter uma passagem pela equipe júnior da Red Bull de 2018 a 2021. Além de Doohan, Zhou Guanyu também é um candidato para assumir o lugar que será deixado por Ocon.

