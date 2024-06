F1: Marko cita Hamilton para reclamar de decisão contra Pérez

Consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko reclamou da punição aplicada a Sergio Pérez no grid do GP da Espanha, a próxima etapa da categoria. Em Barcelona, o mexicano tem penalidade de três posições na ordem inicial da corrida, já que trafegou de maneira insegura no GP do Canadá após bater em Montreal e voltar ao pit do circuito Gilles Villeneuve com pedaços de seu RB20 caindo na pista.

Marko, porém, discorda do 'gancho' e relembra de um caso anterior envolvendo um piloto rival: Lewis Hamilton, da Mercedes. O britânico venceu o GP da Grã-Bretanha de 2020 'se arrastando' no autódromo de Silverstone após ter um furo de pneu na volta final, conseguindo triunfar na prova inglesa.

"Os comissários explicaram que peças haviam caído do carro [de Sergio], mas me lembro de uma vez em que Hamilton cruzou a linha de chegada em Silverstone 'com três rodas' e venceu. Estranho, não houve nenhuma penalidade naquela ocasião", afirmou Marko em sua coluna no Speedweek.

Marko lembrou quando Hamilton venceu em Silverstone com um pneu furado. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que é uma penalidade muito severa, porque em uma corrida com condições variáveis você tem que levar seu carro de volta, especialmente quando no início não está claro exatamente como é o dano", argumentou o dirigente austríaco da Red Bull.

"Os espelhos retrovisores de Pérez estavam sujos, ele não conseguia ver exatamente como estava a traseira. Por outro lado, pudemos ver pelos dados que as suspensões estavam boas, então, é claro, você tenta recuperar o carro e, idealmente, poder lutar por pontos novamente", seguiu o consultor taurino.

Marko também falou sobre a performance de 'Checo' em Montreal: "Pérez teve uma classificação difícil no Canadá, assim como teve em Mônaco. É difícil para ele quando condições mudam, como aconteceu recentemente em Montreal. Ele leva muito tempo para ganhar velocidade".

"Ele estava um segundo atrás de Max [Verstappen, companheiro holandês de Pérez] na primeira sessão de treinos e a diferença é muito grande para ser recuperada no início da classificação. Já vimos isso no passado", completou Helmut.

