FIA muda regra e abre caminho para Kimi Antonelli estrear na F1

As esperanças do jovem Andrea Kimi Antonelli da Mercedes de fazer sua estreia na Fórmula 1 em 2024 aumentaram com a FIA reduzindo agora a restrição de idade mínima para 17 anos.

A FIA atualizou o Apêndice L de seu Código Esportivo Internacional para adicionar uma cláusula que afirma que, embora a idade mínima para a superlicença exigida para correr na F1 seja 18 anos, dispensa especial pode ser concedida a certos pilotos para recebê-lo aos 17 anos.

Isto também afetou os requisitos para uma superlicença apenas para treinos livres, que segue a mesma redação e significa que Antonelli poderia fazer sua estreia no TL1 antes de completar 18 anos, em 25 de agosto.

O Artigo 13.1.2 do Apêndice L diz: "A critério exclusivo da FIA, um piloto considerado recentemente e consistentemente com capacidade e maturidade excepcionais demonstradas em competições de carros de monopostos podem receber uma Super Licença aos 17 anos de idade.

Há muito se espera que Antonelli ocupe o lugar vago da Mercedes em 2025, com Lewis Hamilton partindo para a Ferrari, para fazer parceria com George Russell na equipe.

O italiano tem sido apoiado pela Mercedes desde os tempos no kart, e a sua rápida progressão nos campeonatos de monopostos veio com vitórias e título da F4 italiana e do Campeonato Europeu Regional em 2022 e 2023, respetivamente, ao volante da Prema.

Ele permaneceu na Prema em sua primeira temporada na Fórmula 2, embora a equipe tenha tido dificuldades para lidar com o novo chassi Dallara introduzido este ano.

Foi relatado que um inquérito no início deste ano foi feito à FIA sobre a concessão de uma superlicença a Antonelli, apesar de ainda não ter 18 anos, ao qual a FIA parece ter respondido através de alterações nos regulamentos.

As mudanças nas regras significam que Antonelli poderia, teoricamente, fazer sua estreia em um TL1, ou mesmo correr, antes das férias de verão da F1, se a FIA o considerar digno dos critérios estabelecidos.

Foi relatado no início desta temporada que Antonelli estava sendo escalado para substituir Logan Sargeant no meio da temporada, daí o pedido para reduzir a idade mínima para 17 anos, mas o chefe da equipe, James Vowles, negou essas sugestões.

