Chefe de Mick Schumacher na passagem do alemão pela Fórmula 1 como titular, durante as temporadas 2021 e 2022 com a equipe norte-americana Haas, Gunther Steiner fez duras críticas públicas ao piloto germânico na época. Agora, como comentarista, o italiano segue 'contra' o filho de Michael Schumacher.

A postura 'anti-Mick' de Steiner inclusive gerou uma rixa entre Gunther e o tio do competidor, o ex-piloto Ralf Schumacher. Irmão de Michael e também ex-F1, o hoje analista da categoria reclamou das críticas do ex-comandante da Haas ao jovem germânico.

Neste sentido, aliás, Ralf recebeu apoio de outro ex-piloto alemão de F1 que hoje atua como comentarista, Timo Glock. Ambos são colegas na Sky Sports da Alemanha, enquanto Steiner trabalha em outra emissora germânica, a RTL.

Tudo começou após o GP de Mônaco de 2024, quando veio à tona a possibilidade de suspensão de Esteban Ocon, competidor da escuderia francesa Alpine, após o piloto da França bater no companheiro e compatriota Pierre Gasly. Questionado se Mick seria bom substituto para Ocon, Steiner afirmou: "Não".

“No momento, não. Você tem que conseguir o melhor piloto disponível. Alguém para mostrar o quão bom você é. E como equipe de fábrica, você tem que ter o melhor desempenho possível", disse o dirigente natural do Tirol ao podcast The Red Flags.

Ralf reagiu: "Não entendo mais esses comentários sem sentido. Deve haver algo aí... Não sei se Michael ou eu fizemos alguma coisa com ele. Realmente não posso explicar de outra maneira. Eu disse isso a ele (Steiner). Ao telefone, entre Mônaco e Canadá".

Ralf, que também faz aparições esporádicas na RTL, complementou: "Disse à RTL que continuaria a fazer coisas com Florian König e Kai Ebel, mas não farei nada ao lado ou com Gunther na frente das câmeras".

“Não posso mais representar isso, nem mesmo para Mick. É minha família, meu sobrinho. Uma coisa é avaliar criticamente o desempenho dos pilotos... também faço isso. Mas acho difícil essa história de Gunther e Mick", diz Ralf, para quem a demissão de Steiner do time Haas está por trás das críticas a Mick.

A opinião de Glock

Glock, por sua vez, afirmou: "Concordo com Ralf. É sempre difícil entender um pouco da comunicação dele (Steiner). Ele deveria parar de repetir isso de novo e de novo. Qual é o sentido disso? Se você olhar para o histórico de Steiner como chefe de equipe, posso duvidar dele também".

"Você tem que duvidar, porque no momento a Haas está fazendo um trabalho muito, muito bom sem ele. Acho que deveria agir com um pouco mais de inteligência. Mas isso é, sim, típico de Gunther", finalizou Glock.

