Jack Doohan já começou a temporada da Fórmula 1 com um 'alvo' nas costas, o piloto já sabia que não completaria todas as corridas e poderia ser substituído por Franco Colapinto. Agora que a notícia foi confirmada pela Alpine, algumas informações dos bastidores começaram a ser divulgadas.

Segundo o fotógrafo Kym Illman, bastante conhecido no paddock, publico um vídeo sobre a notícia e trouxe informações de que Doohan estava recebendo ameaças enviadas por parte dos torcedores de Colapinto.

Acontece que alguns internautas descobriram o e-mail pessoal do piloto australiano e passaram a enviar mensagens de ódio e ameaças de morte, fazendo com que a equipe se preocupasse com a segurança de Doohan, de sua namorada e de seus pais.

O caso tomou tamanha proporção que Jack decidiu contratar seguranças para o GP de Miami e planejava mantê-los, pelo menos, até o GP do Brasil, que acontece em novembro. Isso porque os fãs de Colapinto estavam no Estádio Hard Rock, nos Estados Unidos, torcendo pela substituição o mais rápido possível e, assim como em 2024, planejam viajar ao Brasil para assistir o argentino.

É importante lembrar que, apesar de troca, Colapinto não está garantido até o fim da temporada. Na verdade, a Alpine irá avaliar seu desempenho após cinco corridas.

