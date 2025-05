Flavio Briatore negou rumores de que desentendimentos entre ele e o ex-chefe da equipe na Fórmula 1, Oliver Oakes, tenham levado à saída do britânico da Alpine.

Oakes foi trazido para a equipe em julho do ano passado para substituir Bruno Famin e, em seguida, passou a formar uma 'diarquia' com o consultor executivo Briatore. Porém, após seis corridas da temporada de 2025, o britânico pediu demissão de forma repentina, com o conselheiro assumindo suas funções por enquanto.

A saída chocante coincide com a decisão da Alpine de trocar Jack Doohan pelo piloto reserva Franco Colapinto nas próximas cinco corridas, depois de um início de temporada difícil para o australiano, que estava sob pressão.

Isso alimentou rumores de que Briatore e Oakes discordaram da mudança e que talvez o então chefe de equipe estivesse ficando desiludido com quem realmente está tomando as principais decisões na equipe de Enstone.

Mas em uma postagem conjunta no Instagram com a Alpine, Briatore negou que ele e Oakes estivessem discordando sobre a administração da equipe.

"Muita coisa foi dita nas últimas 24 horas associando incorretamente a decisão de Oli [Oakes] de se demitir a um suposto desentendimento, ou que compartilhávamos pontos de vista diferentes. Isso é completamente falso e está longe da verdade", declarou Briatore em um post conjunto no Instagram com a Alpine.

"Eu e Oli temos um relacionamento muito bom e tínhamos ambições de longo prazo para levar essa equipe adiante juntos. Respeitamos o pedido de demissão de Oli e, portanto, aceitamos sua demissão. Os motivos não estão relacionados à equipe e são de natureza pessoal".

Flavio Briatore com Franco Colapinto e o diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A postagem na mídia social também incluía uma mensagem atribuída a Oakes e dirigida à escuderia francesa. "Foi um privilégio liderar todos em Enstone; que equipe, que lugar", dizia a declaração do britânico.

"Para mim, é uma decisão pessoal deixar o cargo. Flavio tem sido como um pai para mim, me apoiando desde que assumi o cargo, além de me dar a oportunidade. Todos estão prontos para 2026 e para onde esse sonho merece estar! Eu acredito em Enstone".

Briatore está cobrindo as funções de Oakes por enquanto, apoiado pela liderança técnica da Alpine, que inclui mãos experientes como o chefe técnico David Sanchez, o diretor de corridas Dave Greenwood e o diretor esportivo Richard Lockwood.

"Continuarei a me envolver cada vez mais com a equipe, juntamente com a forte administração que já temos. Vamos trabalhar duro para melhorar nossa posição nesta temporada e nos preparar para 2026", concluiu Briatore.

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLET

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!