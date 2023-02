Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc disse que não há necessidade de apressar as negociações com a Ferrari na Fórmula 1 e reagiu aos rumores de que poderia assinar com a Mercedes.

Recentemente, surgiram vários boatos de que o monegasco poderia não permanecer na Ferrari depois que seu contrato expirar em 2024, com alguns rumores sugerindo uma transferência para a Mercedes.

Até agora ele só competiu em duas equipes na F1, Sauber e Ferrari, esta última com um contrato de longo prazo.

No entanto, a má campanha em 2022 quando começou a lutar pelo campeonato e depois só se viu na luta pelo vice, colocou em dúvida a sua continuidade, talvez procurando outras oportunidades em que possa lutar pelo título, após temporadas difíceis em Maranello.

Recentemente, Leclerc foi questionado sobre o andamento das negociações de seu novo contrato com a Ferrari, ao qual respondeu que não havia pressa e que não estava negociando com a Mercedes.

"Não há pressa. Sei que estão preocupados com minha mudança para a Mercedes, mas posso dizer honestamente que não há negociações. Me sinto bem na Ferrari e posso sentir o entusiasmo das pessoas."

"Estou animado com a ideia de realizar meu sonho e o sonho de todos de vencer com a Ferrari. Parto para o Bahrein na segunda-feira e mal posso esperar para estar lá. Teremos três dias para testar", disse Leclerc no Quotidiano Nazionale.

Por enquanto, Leclerc está focado no início da pré-temporada de 2023 depois de conhecer o SF-23 no lançamento do carro em Maranello, onde foi o piloto encarregado de testá-lo pela primeira vez.

