F1: Norris lidera 1-2 da McLaren no TL2 de Abu Dhabi

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, última etapa de 2024 da principal categoria do automobilismo mundial.

Lando Norris foi o melhor da sessão, com 1min23s517, ficando a 0s234 de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

A surpresa do treino foi Nico Hulkenberg, na terceira posição. Max Verstappen foi apenas o 17º na tabela de tempos.

O Treino

Ferrari e McLaren começaram dominando os primeiros minutos da sessão, com Norris fazendo 1min24s332, utilizando pneus médios. dois décimos mais rápido que Leclerc. Os últimos raios solares ainda eram observados em Yas Marina.

Em quinto, Verstappen reclamava ao seu engenheiro que o carro estava saindo muito de frente.

Após pausa nos pits, os pilotos voltaram à pista na metade do treino com vários deles utilizando pneus macios, o que fez os tempos despencarem. Norris voltou à ponta, com 1min23s517, seguido por Piastri, 0s234 mais lento.

Quem aparecia bem até aquele momento era Hulkenberg, em terceiro, 0s462 mais lento que Norris. Enquanto isso, a Williams anunciava que Colapinto não voltaria à sessão após ter danos em seu assoalho, depois que o argentino escapou da pista e passou por sobre as zebras.

Quem também teve problemas com as zebras era Verstappen, que reportou que havia as atingido de maneira forte e pediu à equipe que verificasse possíveis danos.

Nos últimos minutos, nada mudou e a McLaren terminou com seus dois pilotos à frente na tabela.

Neste sábado acontece o TL3 às 7h30. O quali será realizado às 11h. O GP está previsto para às 10h de domingo.

Resultados

