Lewis Hamilton admitiu que subestimou e muito o quanto sua última temporada com a Mercedes seria difícil do ponto de vista emocional. O heptacampeão da Fórmula 1 revelou, no início do ano, que deixaria a equipe da fabricante alemã e iria para a Ferrari, encerrando uma parceria de 12 anos.

Embora se esperasse que a notícia fosse divulgada com antecedência para permitir que Hamilton e a Mercedes deixassem de lado qualquer especulação futura e se concentrassem no desempenho na pista, a temporada foi muito mais desafiadora do que ambos esperavam.

E o heptacampeão confessou, antes de seu último fim de semana de corrida com as 'flechas de prata', que desde o momento do que ele disse ter sido uma conversa "estranha" com o chefe de equipe, Toto Wolff, para lhe dizer que estava saindo, as coisas se mostraram tensas.

"Acho que, no final das contas, eu previ que seria difícil, mas subestimei muito o quanto seria difícil", disse. "O relacionamento foi desgastante desde o início. Levou tempo para as pessoas superarem isso".

"E apenas para mim mesmo, foi um ano muito emocional para mim. Acho que não estive em minha melhor forma de lidar com essas emoções".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton acha que a escala das dificuldades que enfrentou para lidar com as coisas este ano fez com que, às vezes, as pessoas vissem o pior dele.

"Acho que este ano, e muitos de vocês estiveram aqui durante toda a minha carreira, então alguns de vocês, eu acho, viram o pior de mim e viram o melhor de mim", disse o heptacampeão.

"Não vou me desculpar por nenhum dos dois, porque sou apenas humano e nem sempre acerto. Definitivamente, eu diria que este ano foi um dos piores em termos de lidar com isso do meu lado, e vou me esforçar para tentar melhorar".

"Mas espero que os pontos positivos e bons superem em muito os negativos e a forma como lidei com isso ou me comportei".

Embora os resultados recentes não tenham sido os que ele e a Mercedes queriam, Hamilton diz que deixará a equipe no domingo apenas com lembranças dos momentos bons.

"Eu só me lembro dos bons momentos", acrescentou. "Construí alguns relacionamentos incríveis".

"Passamos por [tanta coisa]. Se você imaginar, quando você está passando por uma temporada junto com tantas pessoas, você sabe, não apenas naqueles fins de semana de corrida em que você está passando por altos e baixos juntos, mas em suas vidas pessoais, através de casamentos, através de divórcios, através da perda de membros da família, através de câncer, através de todos os tipos [de coisa]".

"Você está passando por essas jornadas com essas pessoas. Portanto, é uma jornada muito bonita que vocês fazem juntos. E como foi muito longa, as emoções são muito profundas".

Falando sobre qual seria a lembrança permanente de suas 246 corridas com a Mercedes, Hamilton destacou a vitória no GP do Bahrein de 2014.

"Acho que são os sorrisos, quando tivemos sucesso", disse ele. "Acho que são esses momentos".

"Lembro-me de um engenheiro em particular [Aldo Costa] em nossa vitória na Austrália [na verdade, no Bahrein] em 2014. Lembro que ele estava chorando quando subimos ao pódio. São esses momentos que levo comigo. São as emoções que tivemos em Silverstone este ano. São todas as partes boas".

"Naturalmente, você se lembra principalmente das partes boas. Estou incrivelmente orgulhoso, mas também muito grato a cada indivíduo, tanto os que estão aqui na pista quanto os que estão na fábrica, que trabalharam incansavelmente e me apoiaram durante todos esses anos, desde o primeiro dia", conclui.

