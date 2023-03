Carregar reprodutor de áudio

Responsável pela estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1, quando o Kaiser substituiu Bertrand Gachot pela Jordan no GP da Bélgica de 1991, o irlandês Eddie Jordan, que era dono e chefe do time que hoje é a Aston Martin, disse que a esposa do heptacampeão "é como prisioneira".

"[O acidente de esqui sofrido por Michael] faz quase dez anos e a Corinna não pôde ir a uma festa, um almoço, isso ou aquilo... Ela é como uma prisioneira, porque todos iriam querer falar com ela sobre Michael, quando ela não precisa de lembretes a cada minuto", afirmou ao The Sun Online.

A OLBG, o irlandês disse: "Privacidade é um aspecto vital ao esporte, aos negócios e para a vida pessoal. Conheço (Corinna) muito bem, desde antes do Michael. Eles disseram: 'Eddie, te amamos, e estamos envolvidos com você há algum tempo, mas precisamos salvaguardar o Michael'."

Jordan também falou sobre o filho de Michael, Mick Schumacher, que foi dispensado pela Haas após duas temporadas com a equipe norte-americana na F1 em 2021 e 2022. O jovem alemão agora é reserva da Mercedes, pela qual o Kaiser correu entre 2010 e 2012.

"Se ele não tivesse a pressão pairando sobre ele, provavelmente seria um piloto muito melhor do que pensamos. Mas é o pai dele, ele tem que entender e lidar com isso... Meus pensamentos estão com ele. Mick precisa de seu próprio tempo e espaço livre, como todos naquela família", completou.

Cléber Machado e o "hoje não, hoje não! Hoje sim..."

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate tamanho do 'buraco' da Ferrari na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: