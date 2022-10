F1: Haas aguarda contato de Ricciardo por negociação para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Em meio à indefinição do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023, restam dois assentos disponíveis para o ano que vem: um na Haas e outra na Williams, que já têm confirmados o dinamarquês Kevin Magnussen e o anglo-tailandês Alexander Albon, respectivamente.

Agora, surge a informação de que o chefe da Haas, Gunther Steiner, aguarda contato de Daniel Ricciardo para negociar a possível contratação do australiano, que poderia substituir o alemão Mick Schumacher, ameaçado no time norte-americano após perder apoio da Ferrari, fornecedora da Haas.

“Se ele está interessado, não pode ter vergonha de me ligar. Não vou correr atrás”, disse Steiner à Associated Press. A afirmação do dirigente ítalo-americano vem em meio a especulações de outros dois pilotos na Haas: o alemão Nico Hulkenberg e o italiano Antonio Giovinazzi.

A dupla é considerada a mais bem cotada para substituir Schumacher, que perdeu força nos bastidores, mas ainda segue como opção. No momento, o favoritismo estaria com Giovinazzi, que tem apoio da Ferrari e participará do primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos, em Austin.

De todo modo, Hulkenberg é visto como uma 'bola de segurança', mas agora surge a possibilidade de a Haas contratar Ricciardo. O rumor já havia sido ventilado, embora tenha perdido força nas últimas semanas. Entretanto, a própria declaração de Steiner revela dificuldades para o australiano.

Caso Ricciardo de fato tenha interesse em correr na equipe de Gene Haas, ele terá de tomar a iniciativa, o que, por si só, já indica que o piloto não é a prioridade da escuderia. Além disso, há o fator dinheiro.

O salário de Ricciardo é considerado alto, embora o veterano possa abrir mão de valores significativos pelo fato de que ainda receberá o vencimento anual correspondente a 2023 por parte da McLaren, que teve de compensar o australiano pela rescisão contratual prematura.

Veja como está o mercado de pilotos da F1 2023 até o momento Equipe Motor Piloto Alfa Romeo Ferrari AlphaTauri Red Bull Alpine Renault Aston Martin Mercedes Ferrari Ferrari Haas Ferrari McLaren Mercedes Mercedes Mercedes Red Bull Red Bull Powertrains Williams Mercedes

*Na Williams, o mais cotado é o norte-americano Logan Sargeant, da F2

