Fernando Alonso foi eliminado no Q1 da classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1, em mais um mau resultado para o espanhol e sua equipe, a Alpine. O desempenho deste sábado (22) colocou dúvidas sobre a falta de ritmo no circuito.

O espanhol larga do 17º lugar e foi eliminado na primeira parte da qualificação pela primeira vez na temporada. O bicampeão ficou quatro décimos atrás do companheiro de equipe Esteban Ocon, que passou para o Q2 e se classificou em 11º.

"Acho que ainda há alguns pontos de interrogação para respondermos", disse Alonso. "Acho que em Portugal e em Barcelona estávamos definitivamente progredindo e sendo bastante competitivos, enquanto aqui ficamos com tempos muito baixos, vamos investigar."

Apesar de ter sido superado por Ocon nas últimas quatro corridas, Alonso negou que não tenha confiança no carro.

"Não, acho que a confiança é boa", acrescentou. “Consegui extrair o máximo. É sempre um pouco bagunçado no Q1 com tráfego, não é o ideal. No entanto, não creio que tenha sido essa a causa de estarmos fora do Q2, não tínhamos ritmo. Vai ser difícil começar atrás, sem dúvida, mas vamos ver o que podemos fazer."

O diretor executivo Marcin Budkowski explicou que a Alpine está lutando para tirar o máximo proveito dos pneus Pirelli neste fim de semana, o que deixou os engenheiros "coçando a cabeça".

"Não foi um bom fim de semana para nós e, infelizmente, não está melhorando", disse. "Temos lutado para que os compostos funcionem durante todo o fim de semana e acho que é o caso de Fernando. Essa é a parte complicada sobre esses pneus. Alguns carros, como as Ferraris, parecem fazê-los funcionar corretamente e outros têm mais dificuldade."

Budkowski disse ainda que Ocon estava na mesma situação de seu companheiro de equipe durante todo o fim de semana, mas conseguiu fazer os pneus renderem no final do Q1: "Curiosamente, Esteban começou a ter aderência na segunda volta da sessão."

