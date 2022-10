Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes revelou as atualizações finais para o W13 que serão vistas no GP dos Estados Unidos, que acontece neste fim semana, enquanto tentar encerrar da melhor forma uma temporada sem vitórias na Fórmula 1.

A equipe confirmou indo para Austin que traria as atualizações finais do ano para o W13, no Circuito das Américas. Os detalhes do pacote de atualização surgiram na quinta-feira, quando um design revisado da asa dianteira para os carros de Lewis Hamilton e George Russell foi visto no pit lane. Isso incluiu um projeto revisado na seção externa, bem como alguns novos desviadores de fluxo entre as abas superiores.

Mas os detalhes completos do pacote de atualização foram confirmados depois que a FIA divulgou seu documento técnico antes da primeira sessão de treinos livres nesta sexta-feira em COTA. A apresentação da Mercedes à FIA confirmou que o design atualizado da asa dianteira pretendia ajudar nas “condições de fluxo”, reduzindo a curvatura da ponta da asa dianteira e adicionando os separadores de fenda.

De acordo com a equipe, isso “reduz a carga na ponta da asa, melhorando o fluxo inicial para o defletor do tambor dianteiro, o que, por sua vez, melhora o gerenciamento do jato de pneus e o fluxo para a traseira do carro”.

“Os separadores de fenda melhoram a rigidez dos dois últimos elementos da asa dianteira”, acrescentou a equipe.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Mas a asa dianteira não é a única peça nova que estará no carro neste fim de semana. A asa traseira também foi atualizada para apresentar um novo design de placa final para aumentar a carga na parte superior da asa traseira. Por fim, a Mercedes também estará executando um piso atualizado em Austin neste fim de semana, fazendo alterações nas cercas e na borda do assoalho.

A pequena mudança na curvatura da cerca do piso visa melhorar o condicionamento do fluxo, aumentando a carga aerodinâmica no difusor, mantendo a carga da frente do assoalho. A nova asa de borda do piso também adicionará carga aerodinâmica sem afetar a carga do difusor.

A Mercedes é uma das três únicas equipes a trazer atualizações para Austin, sendo as outras Alpine e Alfa Romeo.

Alpine A522 floor detail Photo by: Giorgio Piola

A Alpine procurará aumentar seu desempenho na luta com a McLaren pela P4 no campeonato de construtores com um assoalho atualizado, adicionando um winglet sob a borda do piso. Esta será a última atualização da equipe na temporada.

A Alfa Romeo também optou por uma atualização do piso, alterando a geometria da parte dianteira do piso, bem como alterando os recortes laterais em uma tentativa de aumentar o downforce e proporcionar mais estabilidade aos pilotos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

