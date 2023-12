Time que está ganhando não se mexe? É isso que diz o ditado popular, mas não significa que isso é levado a 'ferro e fogo' por todos. Em meio às muitas especulações de que a Red Bull pode vir para a temporada 2024 da Fórmula 1 com um carro bastante diferente do que foi o RB19, a equipe admite que mira melhorar "todos os aspectos" para o RB20.

A equipe vai para 2024 após um ano totalmente dominante, vencendo todas as corridas de 2023 exceto uma, garantindo com folga os dois títulos do ano. Mas apesar do nível de suas conquistas, a equipe não conta vitória de que sua vantagem será mantida no próximo campeonato e, por isso, busca melhorar ainda mais seu carro durante as férias.

Tendo parado cedo o desenvolvimento do carro de 2023 para focar no projeto de 2024, há especulações de que o RB20 possa representar uma mudança em termos de design. Falando na premiação da FIA em Baku, Max Verstappen sente que, apesar do RB19 ter sido muito bom, há algumas áreas claras onde ganhos podem ser obtidos.

"Não acho que podemos falar de percentuais ou coisas do tipo, mas há sempre áreas que podemos melhorar. Sabemos que o carro foi muito, muito dominante, mas também vimos algumas fraquezas onde acho que podemos ir melhor. E é isso que estamos buscando para o próximo ano".

Christian Horner acredita que, sem grandes mudanças no regulamento de 2024, há uma boa oportunidade para os rivais alcançarem a Red Bull, e é por isso que eles correm atrás de melhoras.

"Acho que, com o regulamento estável, sabemos que haverá uma convergência do grid. Vimos isso em vários momentos no último ano. Então, para nós, é uma questão de melhorar e seguir evoluindo. Acho que todos os aspectos do RB19 estão sendo olhados para melhorarmos no RB20, torná-lo ainda mais forte, porque sei que nossos rivais tentarão o mesmo".

Não meça melhoras com números

A Red Bull e Verstappen sabem que igualar as marcas de 2023 em termos numéricos será quase impossível. Porém, a equipe sente que, mesmo se não vencer outras 20 provas em 2024, ainda há espaço para sentir que o trabalho do próximo ano será ainda melhor.

"Claro, realisticamente não acho que há como ir melhor do que já fizemos", disse Verstappen. "Mas acho que não é sobre vencer 20 corridas. É sobre encontrar onde melhorar dentro de nós e no carro. E se isso significar que, no próximo ano, melhoramos o carro e estamos lutando pelo título de novo, mesmo só vencendo 10 corridas, ok".

"A questão é que a competição ao nosso redor teve seus altos e baixos. Uma semana era essa equipe, na outra era uma diferente. Então acho que no próximo ano as pessoas vão aprender muito com esse novo regulamento, e todos estarão mais próximos".

