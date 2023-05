Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Enquanto a Red Bull prepara o RB19 para a ação em Miami, somos brindados com um vislumbre do que se passa sob o tambor de freio, com a pinça deixada exposta, podemos ver as aletas do tubo usadas para ajudar a manter as coisas frias e que permitiram à equipe tire algum peso. Observe também a carenagem do disco de freio, que foi ampliada em comparação com o design da última temporada.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

O conjunto do freio com a carenagem da pinça no lugar mostra como a equipe está olhando para lidar com o calor dissipado pelos vários elementos.

Scuderia Ferrari front wing detail

Um close dos separadores da asa dianteira da Ferrari, que claramente servem a um propósito aerodinâmico, pois empurram o fluxo de ar lateralmente pelo pneu dianteiro.

Alpine A523 bodywork detail Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

A vista de dentro do cockpit do Alpine A523, incluindo o volante com seus vários botões, giratórios e interruptores.

Alpine A523 bodywork detail Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Olhando mais para baixo na lateral do A523, também podemos ver a trincheira que foi escavada na superfície superior dos sidepods, já que a equipe optou por mais resfriamento em Miami com o painel intercambiável da tampa do motor.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

A Ferrari também empregou uma carenagem de disco de freio nesta temporada, o que exigiu uma mudança de direção quando se trata da posição da pinça. Como parte dessa reorganização, a carenagem que envolve a pinça e a tubulação que fornece ar frio da entrada também foram redesenhadas.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Para comparação, aqui está a montagem sem a tampa da carenagem da pinça no lugar, permitindo-nos ver o padrão de perfuração no disco e quão próximo ele está dentro da pista.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

A Alfa Romeo continuou com um arranjo semelhante ao usado em 2021, com a carenagem do disco em forma de meia-lua na parte dianteira do conjunto, enquanto a pinça fica na parte traseira.

Red Bull Racing RB19 side detail Photo by: Giorgio Piola

Um close da nova entrada do sidepod e detalhes da borda do assoalho introduzidos pela Red Bull no Azerbaijão.

Red Bull Racing RB19 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Na parte traseira do carro, a equipe montou uma configuração de asa traseira com menor downforce, junto com um elemento de asa inferior, como tem sido sua escolha ao procurar reduzir o downforce e o arrasto.

Mercedes W14 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Detalhe da extremidade traseira do Mercedes W14, incluindo o defletor de duto de freio inferior de três níveis que foi introduzido no Azerbaijão.

Ferrari SF-23 floor Photo by: Giorgio Piola

A parte traseira do piso do Ferrari SF-23, com o duplo orifício na parede lateral do difusor, uma característica notável do carro deste ano.

Alpine A523 diffuser Photo by: Giorgio Piola

A Alpine parece pronta para usar o arranjo de asa de feixe biplano introduzido no Azerbaijão na última temporada e usado periodicamente desde então. Observe também a linha de estampagem ascendente na parte inferior da placa que a equipe introduziu no início da temporada.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Uma olhada no dispositivo de montagem da asa traseira no RB19, junto com uma espiada em alguns dos elementos internos da suspensão traseira.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Vista frontal do arranjo da asa traseira do RB19, que apresenta uma ranhura em V na linha central e aba Gurney na borda de fuga da aba superior.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

O conjunto de freio traseiro do Red Bull RB19, com uma solução de carenagem de disco semelhante à vista na frente do carro do ano passado.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

A Ferrari tem o SF-23 configurado com a asa traseira de downforce mais baixa, com o mono pilar e a parte de ponta serrada, em Miami.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Uncredited

A McLaren tem um roteamento mais complicado para sua tubulação dentro do conjunto do duto de freio, já que o ar frio é alimentado para os vários elementos, incluindo a pinça e o disco.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

O design do duto de freio dianteiro da Aston Martin inclui um trato cruzado, completo com uma palheta-guia definida para ajudar a controlar o fluxo de ar na face do conjunto.

Haas VF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Um close dos elementos internos da suspensão do Haas VF-23, incluindo o amortecedor de elevação.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Um close dos elementos internos da suspensão do AMR23, incluindo o amortecedor de elevação, completo com arruelas de mola Belleville.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

Uma boa visão geral do conjunto da asa dianteira do Alfa Romeo C43, pois podemos ver o contorno usado para ajudar a direcionar a passagem do fluxo de ar à frente do pneu dianteiro.

Alpine A523 technical detail Photo by: Uncredited

A Alpine parece estar voltando para a asa traseira em forma de colher em Miami, tendo usado uma renovação de downforce ainda menor em Baku.

