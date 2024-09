F1: Em qual academia cada piloto do grid atual estava?

Na próxima temporada da Fórmula 1, veremos vários novatos estreiando na categoria. Isso é incomum porque, no Bahrein, os mesmos 20 pilotos estavam correndo com as mesmas equipes do ano anterior. Nenhum piloto havia trocado de equipe e nenhum novo piloto havia entrado no grid. Alguns meses depois, muitos estreantes ou pilotos que estão prestes a fazer sua estreia.

Oliver Bearman pilotou em Jeddah - no lugar de Carlos Sainz, que tinha feito cirurgia de apêndice - e se juntará à Haas em 2025. Franco Colapinto, desde Monza, está no lugar do demitido Logan Sargeant e, no próximo ano, Jack Doohan e Andrea Kimi Antonelli estrearão na F1. O que eles têm em comum? Todos eles progrediram a partir de um caminho de treinamento.

Bearman é da Ferrari Driver Academy, Franco Colapinto faz parte da Williams Academy, Jack Doohan está progredindo da Alpine Academy e Andrea Kimi Antonelli é um júnior da Mercedes. Não se trata de uma tendência totalmente nova, pois nos últimos anos vimos as equipes de F1 optarem continuamente por pilotos juniores quando uma vaga fica disponível. O grid atual consiste quase que exclusivamente de pilotos juniores treinados pelas equipes de F1.

Max Verstappen é um desses pilotos. O holandês foi contratado pela Red Bull em 2014 e colocado no programa de treinamento. Uma temporada depois, ele já estava na F1 com a Toro Rosso, atual RB, antes de entrar para a Red Bull menos de um ano e meio depois. Isso se tornou uma história de sucesso, com três títulos de pilotos e dois campeonatos de construtores até agora.

Quase todo o time treinado pelas academias de F1

Da equipe atual, apenas alguns não terminaram na F1 como pilotos júniores. Veja abaixo uma visão geral de quem entrou na categoria principal por qual caminho.

Equipe de treinamento Pilotos de F1 Equipe júnior da Red Bull Max Verstappen Carlos Sainz Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alexander Albon* Academia de pilotos da Ferrari Charles Leclerc Sergio Pérez Lance Stroll* Zhou Guanyu* Equipe Júnior da Mercedes Esteban Ocon George Russell Andrea Kimi Antonelli (a partir de 2025) Programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren Lewis Hamilton Alexander Albon* Kevin Magnussen Lando Norris Academia Alpine Oscar Piastri** Jack Doohan (a partir de 2025) Academia de Pilotos da Williams Lance Stroll* Logan Sargeant Franco Colapinto (até o fim de 2024) Academia Sauber não Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin não

*Albon, Stroll e Zhou não eram pilotos juniores na época em que estrearam na F1

** Piastri acabou estreando na F1 como piloto júnior, mas não na Alpine. Após um hiato em seu contrato, ele começou na McLaren

Três pilotos estão faltando nesta lista. O primeiro é Fernando Alonso. Não é de surpreender, pois quando ele estreou em 2001, os programas de treinamento da F1 ainda estavam em seus primórdios. Também estão faltando Valtteri Bottas e Nico Hülkenberg. A trajetória desses pilotos está praticamente encerrada. Ambos foram os primeiros pilotos de reserva e de teste da Williams por vários anos, após os quais competiram em nome dessa equipe.

Como chegar à F1?

Em primeiro lugar, as chances de um talento não ser contratado por uma equipe de F1 são extremamente pequenas. Até mesmo uma olhada no campo da F2 e da F3 mostra que praticamente todos os pilotos são ou foram apoiados por uma equipe de F1.

Até mesmo os deuses menores - com todo o respeito - das classes intermediárias já tiveram alguma ligação com uma equipe de F1 em algum momento. Os programas de treinamento pegam tudo e todos, na esperança de encontrar o novo Verstappen ou Hamilton entre eles.

Certamente há exceções. Quase todos os anos, os três primeiros colocados da F3 são capturados por uma base de equipe.

Existe uma chance de você entrar e acabar na F1 de qualquer maneira? Então, certifique-se de ter um bom patrocínio. O último que conseguiu passar sem um programa de treinamento foi Nikita Mazepin. O piloto tinha pontos suficientes em sua superlicença para conseguir uma vaga, mas o dinheiro de Mazepin pai foi muito útil.

