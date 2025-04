Qualquer pessoa que acompanhe futebol internacional sabe que as coisas estão complicadas no Manchester United há anos. Na verdade, um dos clubes com mais história da Inglaterra recentemente teve dificuldades para contratar jogadores que, posteriormente, não corresponderam às expectativas. O proprietário do clube, Sir Jim Ratcliffe, está procurando por novas pessoas para ajudar o clube a avançar novamente e, nessa busca, encontrou Michael Sansoni, que atualmente é engenheiro da Mercedes na Fórmula 1 e está rapidamente a caminho do clube de futebol inglês, de acordo com a BBC Sport.

Ainda não há acordo entre o Manchester United e a Mercedes sobre a transição, mas dado o envolvimento de Ratcliffe, é provável que um acordo seja fechado em um futuro próximo. Ratcliffe é proprietário da empresa química INEOS, que também detém cerca de um terço das ações da Mercedes na F1. Ao fazer isso, Sansoni já estava programado para sair no final do ano, então não há nenhum obstáculo real para a transição.

O Manchester United vê Sansoni como a adição ideal à equipe de dados. O inglês está na Mercedes há mais de uma década e, na última temporada, trabalhou como engenheiro de performance no carro de Lewis Hamilton, função que teve muito a ver com dados.

O Manchester United, de acordo com Ratcliffe, usa muito pouca análise de dados ou uma análise desatualizada sobre quais jogadores a equipe deve atrair. O proprietário da equipe e acionista da Mercedes vê os clubes com orçamentos menores trabalhando com sistemas de dados mais modernos e quer se aproximar de Sansoni. Com um orçamento maior e sistemas de dados modernos, eles devem competir por prêmios novamente.

