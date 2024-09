F1 - Verstappen: "Temos que voltar à nossa antiga forma"

Com as performances da Red Bull no GP da Itália da Fórmula 1, com Max Verstappen em sexto lugar e Sergio Pérez em oitavo, o piloto holandês enfatizou que a corrida em Monza foi difícil para eles e que a prioridade da equipe era recuperar a antiga forma.

"Estive com a equipe de fábrica esta semana e trabalhei no simulador antes da corrida", disse o tricampeão da F1. "Monza foi uma corrida difícil e nossa prioridade é recuperar nossa forma para onde ela precisa estar".

Além disso, Verstappen afirma que ele e a equipe buscam serem mais afiados na disputa pelos campeonatos de pilotos e de construtores: "Sempre queremos ser mais competitivos e a equipe está trabalhando duro para melhorar os problemas que tivemos nas últimas corridas. Agora vamos voltar primeiro para Baku".

O piloto da Red Bull demonstrou estar mais positivo com a pista na capital do Azerbaijão: "É sempre um bom desafio correr aqui e é um circuito interessante; é um circuito de rua, mas com longas retas. Portanto, estamos prontos para correr novamente e veremos o que o fim de semana nos trará", conclui.

