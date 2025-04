Pela primeira vez nesta temporada da Fórmula 1, um piloto da Red Bull Racing que não se chama Max Verstappen marcou pontos. Yuki Tsunoda cruzou a linha de chegada no Bahrein em nono lugar, conquistando dois pontos no Mundial. É um bom impulso para a equipe austríaca, que teve um fim de semana dramático no último domingo. No próximo fim de semana, o GP da Arábia Saudita é a chance de Tsunoda mostrar que pode fazer ainda melhor.

"Foi muito bom marcar meus primeiros pontos como piloto da Red Bull Racing no Bahrein. Ainda estou me familiarizando melhor com o carro e, após as difíceis sessões de treinos, conseguimos obter boa velocidade e desempenho do carro", explicou o piloto japonês.

"É claro que ainda quero melhorar e cobrar mais de mim mesmo nas próximas semanas, já que farei parte da equipe por mais tempo. Como time, também queremos fazer melhor e lutar mais na frente do grid. É com isso que temos que nos comprometer como grupo. Trata-se de uma contribuição ainda maior e aprendo mais a cada vez que se trata da configuração dos meus engenheiros."

Portanto, em Jeddah, ele precisa fazer melhor do que P9 e Tsunoda está esperando por isso. "Meu objetivo é conseguir um bom resultado na classificação na Arábia Saudita", compartilha.

Para ele, será também um novo contato com o RB21, já que o circuito de Jeddah não pode ser comparado ao de Suzuka e Sakhir, onde pilotou anteriormente. "Esse circuito é completamente diferente e tem seus próprios desafios, com os muros próximos e o asfalto complicado. Estamos nos concentrando em colocar o carro na janela certa e darei meu máximo para obter o melhor resultado possível para a equipe."

