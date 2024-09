No GP do México, o país dos astecas terá dois representantes no Autódromo Hermanos Rodríguez, quando a Fórmula 1 pois, além da presença habitual de Sergio Pérez em um dos carros da Red Bull, Pato O'Ward estará ao volante de um dos MCL38s da McLaren.

O piloto de 25 anos tem sido uma presença regular com a McLaren nos últimos eventos do GP do México a partir do muro dos boxes, mas agora ele terá a oportunidade de pilotar diante de sua torcida no que certamente será um dia muito especial.

O'Ward já tem experiência em treinos oficiais de F1, tendo participado do primeiro treino para o GP de Abu Dhabi com a McLaren nas edições de 2022 e 2023 da etapa de Yas Marina. Ele terminou em 15º no TL1 da temporada passada, o mesmo resultado que obteve em sua participação há dois anos.

Patricio O'Ward dirige o McLaren MCL60 em Yas Marina. Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

A presença de O'Ward na sexta-feira do GP do México permitirá que ele pilote um dos carros mais rápidos da temporada de 2024 da F1 e em um momento em que se espera que a McLaren esteja em uma batalha acirrada pelo campeonato de construtores e, possivelmente, de pilotos, caso continue com sua atual boa fase.

"Tenho algumas notícias muito empolgantes para contar a todos hoje. Vou me juntar à McLaren no GP do México, mas desta vez estarei no carro para o primeiro treino livre", disse O'Ward em um vídeo publicado nas mídias sociais da McLaren.

"Mal posso esperar. É um sonho que se tornou realidade para mim dirigir um carro de Fórmula 1 diante do público da minha casa. Não tenho palavras para agradecer a Zak [Brown], Andrea [Stella] e toda a equipe por essa oportunidade incrível".

"O carro tem sido um foguete este ano, então tentarei fazer minha parte e ajudá-los o máximo que puder durante o resto do ano".

"Agora tenho a IndyCar em Nashville, que é a prioridade, mas mal posso esperar. Na verdade, estarei voando para a Europa mais tarde para começar meu trabalho na F1. Mal posso esperar!", finalizou.

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!