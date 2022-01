Carregar reprodutor de áudio

A Honda deve continuar fornecendo unidades de potência para a Red Bull até o final de 2025, em uma drástica mudança de plano da escuderia. A montadora havia cessado seu envolvimento no esporte na temporada passada e, a partir de agora, a equipe austríaca está pagando por seus serviços, incluindo o desenvolvimento do motor de 2022 com a mudança do combustível E5 para E10.

A estratégia original anunciada no final do ano passado era que a nova divisão Red Bull Powertrains levaria unidades completas da fabricante, com suporte total de engenharia nas pistas, apenas em 2022. Uma vez que a RBP tivesse consolidada, construiria os motores a partir de peças Honda em suas instalações de Milton Keynes em 2023, 2024 e 2025, enquanto trabalhava simultaneamente em seu próprio projeto para as novas regras da F1 que entrariam em vigor em 2026.

No entanto, o conselheiro da escuderia, Helmut Marko, revelou que os planos mudaram, e a intenção agora é que a montadora siga fornecendo motores completos do Japão para Red Bull e AlphaTauri até o final de 2025.

A decisão remove quaisquer preocupações sobre questões como controle de qualidade que poderiam surgir com a mudança da construção das unidades para o Reino Unido, além de liberar a RBP para se concentrar mais em seu projeto de 2026.

A mudança foi feita em parte para garantir que a divisão ainda será um novo participante quando seu próprio mecanismo for introduzido no ano futuro.

Assim, ela se beneficiará das concessões que estão sendo discutidas principalmente para ajudar a incentivar o Grupo Volkswagen a finalmente entrar na F1, como um teto orçamentário mais alto para o motor.

Entende-se que os detalhes do novo acordo ainda não foram finalizados, e ainda não está claro se as unidades ainda serão identificadas como Honda até 2025, embora tal movimento seja lógico, dado o desejo de garantir que a RBP seja uma nova montadora em 2026.

"Agora também encontramos uma solução completamente diferente daquela originalmente prevista", disse Marko à revista Autorevue. "Os motores serão fabricados no Japão até 2025 e não iremos tocá-los. Isso significa que os direitos e todas essas coisas permanecerão com a Honda, o que é importante para 2026 porque nos tonará recém-chegados."

Marko sugeriu que vencer o campeonato de 2021 encorajou a fabricante a permanecer mais próxima da F1 do que o esperado.

"No decorrer de nossos sucessos cada vez maiores, um certo repensar ocorreu entre os japoneses. E também que eles poderiam, é claro, usar o conhecimento da bateria para sua fase de eletrificação."

"Inicialmente, foi planejado que eles construiriam nossos motores apenas em 2022. Agora foi decidido que isso continuará até 2025, o que é obviamente uma grande vantagem para nós. Isso significa que só precisamos fazer ajustes e calibrações."

Em relação à construção das instalações da RBP, ele acrescentou: "O pré-requisito para este acordo era que o desenvolvimento da unidade fosse congelado. Porque a primeira fase teria sido que fizéssemos tudo sozinhos."

"A usina entrará em plena operação em maio ou junho. A decisão final de fazê-la estava condicionada ao congelamento de tudo. Porque senão não teríamos chance com essa coisa complexa."

Enquanto isso, conforme relatado na quarta-feira, o ex-chefe da Honda, Masashi Yamamoto, deixou a fabricante para montar sua própria consultoria, a fim de fornecer uma ponte entre a Red Bull e o Japão e estender ainda mais a continuidade entre os parceiros.

