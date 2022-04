Carregar reprodutor de áudio

A mais nova pista de 2022 da Fórmula 1, o Autódromo Internacional de Miami, foi projetada com o produto de corrida “em primeiro lugar” em mente, de acordo com seus designers.

A empresa britânica Apex Circuit Design projetou o circuito de 5,3 km no sentido anti-horário - que ronda o Hard Rock Stadium em Miami Gardens - com um tempo de volta esperado de 1min35s e uma velocidade média de cerca de 215 km/h.

Espera-se que produza oportunidades de ultrapassagem em pelo menos três pontos por meio de 19 curvas, com um dos pontos mais prováveis ​​​​sendo a aproximação da curva 17 no final de uma reta de 1,2 km e 320 km/h.

“As corridas vêm em primeiro lugar na filosofia de design da nossa empresa”, disse o engenheiro da Apex, Charles Metcalfe, que está envolvido com o projeto desde o início do planejamento. “Como empresa, nosso cerne é desafiar todas as equipes de F1, seus carros, seus engenheiros de corrida e, claro, seus pilotos.

“Então, nos concentramos nas sequências de curvas, uma pista dinâmica de curvas – de alta velocidade e baixa velocidade – e para conseguir isso, fazemos muito trabalho de simulação e intencionalmente garantimos que haja diferentes sequências de curvas em uma volta que favorecem diferentes conjuntos de carros.

“Existe uma velocidade muito alta e uma parte entre as curvas 4 e 8, onde os carros provavelmente terão dificuldade para passar e onde o desempenho do veículo na saída da curva 8 será fundamental para o tempo de volta, seguido por duas curvas rápidas com limitação de potência na curva 9 e 10, onde é possível imaginar disputas lado a lado.”

A Apex queria que a pista desafiasse seriamente as equipes da F1 do ponto de vista da configuração do carro, adicionando partes de baixa velocidade e curvas de alta velocidade.

“No Setor 3, onde temos as curvas 14-16 de baixa velocidade e mudança de inclinação abaixo dos viadutos da Turnpike, é intencionalmente uma sequência técnica muito desafiadora”, acrescentou Metcalfe. “Nós projetamos ‘geradores de erros’ na forma de mudança de inclinação – e aderência – que podem resultar em mudanças de posição e onde uma equipe pode escolher uma configuração que otimize a tração em baixa velocidade em relação à aderência em alta velocidade.

“Estamos procurando desafiar os engenheiros e suas configurações o máximo possível. É teoricamente uma pista de rua com algumas curvas realmente desafiadoras, então você esperaria alto downforce, mas temos algumas retas muito longas e algumas sequências de curvas de alta velocidade também que favoreceriam uma configuração de arrasto menor.

“Definitivamente haverá um compromisso aqui entre os níveis de downforce e será interessante ver os diferenciais de velocidade máxima entre as equipes. Queremos ver uma grande mistura para tornar a corrida o mais emocionante possível.”

Além de criar um design de pista que funcione, a Apex fez questão de fazer o circuito funcionar da perspectiva do espectador no local para um evento inaugural que esgotou suas arquibancadas em questão de horas, após a venda dos ingressos em setembro passado.

“Desde a fase inicial de planejamento, estabelecemos alguns conceitos do que queremos do ponto de vista das corridas e consideraremos como isso pode ser integrado como um evento para os espectadores, como pode funcionar bem para as equipes e para a F1.” acrescentou Metcalfe.

“É um grande equilíbrio, o que leva a um processo iterativo em que você vai e volta com todos os recursos do circuito e do local, apenas para acertar a abordagem e a solução ideais”.