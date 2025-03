A temporada 2025 da Sauber na Fórmula 1 começou com um bom resultado na zona de pontos, graças a um sétimo lugar que também permitiu que eles superassem a pontuação total conquistada durante 2024, quando o melhor resultado foi um oitavo lugar com Zhou Guanyu no Catar.

Na Austrália, por outro lado, Nico Hulkenberg conseguiu trazer para casa o sétimo lugar, deixando para trás as Ferraris e a McLaren de Oscar Piastri graças a uma corrida sólida, sem erros e, acima de tudo, com uma estratégia correta no momento mais alto da corrida.

Obviamente, esse não é o valor "real" do carro, mas é um resultado encorajador, pois em uma temporada em que as equipes do meio do pelotão estarão agrupadas em poucos décimos, é fundamental aproveitar todas as oportunidades.

No entanto, além dos pontos conquistados pelo alemão, que certamente dão grande moral à equipe suíça, há outro elemento interessante, que é o crescimento do C45.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A saída de frente é uma das limitações do C45

No final dos testes, ficou imediatamente evidente que o novo monoposto era bastante rígido e desequilibrado, agravado por uma certa tendência à saída de frente, principalmente em curvas lentas. Aspectos que também se repetiram parcialmente na Austrália, conforme confirmado pelo diretor técnico da Sauber, James Key, no final do primeiro fim de semana.

Entretanto, em comparação com os testes do Bahrein, já foram observados avanços em termos de desempenho graças ao trabalho em duas frentes.

Por um lado, a compreensão do carro, porque nos testes a equipe de Hinwil dedicou muita atenção aos testes comparativos para entender a janela de operação do monoposto, enquanto por outro lado, em Melbourne, novos recursos chegaram para completar o pacote.

Ao comentar sobre o desempenho no final da corrida, Key observou como a saída de frentefoi um problema durante todo o fim de semana, como foi visto no Bahrein.

"Tanto na classificação quanto na primeira parte da corrida, sofremos um pouco com a subviragem [saída de frente], que foi um problema que tivemos durante todo o fim de semana. No turno com pneus slicks e no último com intermediários, melhorou".

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Um aspecto ligado tanto às características da pista, que no terceiro setor repleto de curvas de média-baixa velocidade favorece aqueles com uma dianteira precisa, quanto às peculiaridades do C45, repropondo certos limites vistos em outros lugares.

"Acho que é uma mistura de ambos [pista e carro]. Por exemplo, na qualificação, é interessante observar os tempos no terceiro setor, que foi onde perdemos tempo, enquanto nos dois primeiros estávamos indo melhor. E se você observar onde a McLaren ganhou mais tempo, foi no último setor", acrescentou Key.

"Portanto, se você tiver um carro forte no último setor, como nas curvas 11, 13 e 14, onde a parte dianteira conta muito, você pode fazer a diferença e foi aí que o salto para o Q3 aconteceu. Para nós, por outro lado, tem sido difícil todo o fim de semana, especialmente a parte dianteira".

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Os problemas que surgiram nos testes também reapareceram na Austrália, mas há um elemento crucial a ser mencionado, ou seja, o carro que correu no Bahrein era apenas uma espécie de versão "base", que a equipe havia trazido enquanto aguardava as primeiras atualizações em torno das quais parte do monoposto havia sido projetada. De fato, as dificuldades em Sakhir foram ampliadas pelo fato de ainda não ter o carro "definitivo".

De fato, em Melbourne, a equipe suíça apresentou um pacote de novidades técnicas, tanto na área das barrigas quanto na asa dianteira. Curiosamente, essa já é a terceira versão diferente de asa que a equipe de Hinwil usa neste início de ano, mas se as duas primeiras tinham vários pontos em comum, a terceira que estreou na Austrália representa um claro passo à frente.

Dois dos três flaps foram redesenhados: o superior tem linhas mais onduladas do que a segunda versão vista nos testes, enquanto o espaço entre o segundo e o terceiro elementos aumentou devido à maneira como o segundo foi modificado por cima.

De acordo com Key, em particular, a asa dianteira imediatamente deu um bom feedback, ajudando a reduzir a saída de frente em comparação com os testes e proporcionando melhor equilíbrio.

Comparação da asa dianteira da Sauber Foto de: Gianluca D'Alessandro

"Acho que as mudanças funcionaram, o que é ótimo. A asa dianteira, em particular, funcionou muito bem. Resta saber se ajustamos o carro adequadamente com essas novas peças, porque acho que poderíamos ter feito um pouco mais com a dianteira, tanto na classificação quanto na corrida", disse Key, ressaltando que foi dado um passo à frente, mas ainda há espaço para melhorias.

"No Bahrein, não esperávamos ter certos problemas de balanceamento, especialmente relacionados ao eixo dianteiro. Mas sabíamos que ainda não tínhamos o pacote da primeira corrida, era mais um pacote híbrido, por exemplo, a asa dianteira que só conseguimos trazer na Austrália, bem como as mudanças nos sidepods".

"Há algumas coisas que notamos na configuração que tiveram um impacto maior do que esperávamos. Felizmente, pudemos percebê-las e entender melhor o monoposto. Sabíamos que seria melhor com as novidades porque o carro foi projetado com essa asa dianteira e esse conceito de sidepods, que não tínhamos nos testes".

Mais novidades virão nas próximas corridas, já a partir do Japão, no qual o diretor técnico tem muita confiança.

A China já será um primeiro banco de testes: para um carro que sofre de saída de frente na dianteira, as longas curvas de Xangai podem ser um problema, mas o pequeno progresso visto na primeira rodada da temporada na Austrália deu um pouco mais de confiança sobre o caminho do C45.

