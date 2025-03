Uma semana após a abertura da temporada 2025 da Fórmula 1 na Austrália, o GP da China já está próximo. Um fim de semana importante para a Red Bull, já que a equipe não conseguiu fazer frente para os carros da McLaren em Melbourne em termos de velocidade pura.

Max Verstappen terminou em segundo lugar nas condições difíceis de domingo, mas está claro que a McLaren está em uma posição melhor. Antes da corrida em solo chinês, Verstappen espera que a Red Bull esteja em melhor forma.

"Foi bom começar a temporada novamente e gostei de correr de novo na semana passada", começou o tetracampeão. "A equipe aprendeu muito e, no final, estou mais do que feliz com o P2, mas ainda há muito que precisamos melhorar".

"Em Melbourne, a degradação dos pneus, em particular, teve um impacto sobre nós, mas aprendemos muito e descobrimos maneiras de melhorar".

"Este será o primeiro fim de semana de sprint da temporada, então precisamos ter certeza de que temos a melhor configuração possível para o carro e marcar o máximo de pontos possível".

Esse será um grande desafio para a Red Bull, porque durante um fim de semana de sprint, as equipes têm apenas um treino livre antes de começar o trabalho de verdade com a quali da sprint.

"Não temos muito tempo para mudar tudo, mas a equipe está trabalhando duro para melhorar", explicou Verstappen.

O holandês, no entanto, está ansioso pelo fim de semana em Xangai: "Sempre gostei de correr aqui. Há muitas oportunidades de ultrapassagem e o circuito tem um layout único. Vamos ver o que o fim de semana nos reserva", conclui.

Enquanto Verstappen conseguiu segundo lugar em Melbourne, seu companheiro de equipe, Liam Lawson, teve uma performance abaixo das expectativas.

O neozelandês foi eliminado no Q1 do classificatório e, na corrida, rodou e bateu quando faltavam 11 voltas para o final da prova.

"Foi um fim de semana muito difícil para mim e não sei se já senti tanta vontade de voltar ao carro. Quero reiniciar completamente e mostrar do que somos capazes neste fim de semana", explicou.

"É um circuito novo, mas tivemos muito tempo no simulador para nos prepararmos bem para a China. O circuito parece legal. Assisti a muitas corridas nesse circuito quando estava crescendo e estou feliz por ele estar de volta ao calendário. Estou ansioso para pilotar lá novamente".

Lawson acredita firmemente que pode almejar um lugar alto em Xangai e está confiante no desempenho de Verstappen. "Senti que o ritmo estava lá no último fim de semana e Max mostrou que estávamos indo na direção certa com a configuração do carro. O último fim de semana só me deixou com mais vontade de ir para Xangai e dar tudo de mim", conclui.

