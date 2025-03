Após o GP da Austrália, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) interveio com um comunicado emitido para as equipes na tarde de segunda-feira, na qual alterou as verificações da flexibilidade das asas traseiras, tópico que foi polêmico em 2024 e segue agitando o debate da Fórmula 1 nesta temporada

O endurecimento das regras foi decidido imediatamente após os movimentos das asas registrados nos treinos livres de sexta-feira em Melbourne extrapolarem os valores previstos pela FIA, que descobriu como as novas restrições foram habilmente contornadas por algumas equipes em altas velocidades.

A McLaren e a Ferrari, em particular, foram submetidas a um exame minucioso, de acordo com as repetidas reclamações de Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull. Teria sido encontrada uma maneira de abrir a lacuna que separa o plano principal da asa à medida que a velocidade aumenta, reduzindo significativamente o arrasto, bem antes da abertura do DRS.

As novas verificações estáticas da asa traseira que entrarão em vigor na China Foto de: Giorgio Piola

Em Xangai, os engenheiros da FIA mudarão os métodos de verificação: duas cargas de 75 kg ainda serão aplicadas ao perfil principal nas pontas da asa, mas o movimento será limitado.

Em Melbourne, foi autorizado um espaço entre os dois elementos de 2 mm, enquanto na China o valor será reduzido para 0,5 mm com uma tolerância de 0,25 mm, e a partir do GP do Japão o limite considerado será de meio milímetro.

Está claro que as equipes foram pegas de surpresa e é fácil pensar que na segunda etapa da temporada veremos soluções 'atrasadas' para cumprir as exigências, esperando que quinze dias depois chegue o material perfeitamente compatível.

As novas restrições na asa traseira introduzidas na Austrália não limitaram a flexão e na China haverá mudanças Foto de: Giorgio Piola

A FIA, portanto, depois de ter subestimado a redução da deflexão da asa traseira (novas medidas entraram em vigor na Austrália, que se mostraram totalmente insuficientes para acalmar o uso extremo das flexibilidades programadas), entrou em ação lançando uma nova medida mais restritiva.

A pergunta recorrente no paddock é a seguinte: alguma equipe perderá desempenho em Xangai? Teoricamente, algumas poderiam se equipar com uma asa um pouco mais carregada nas seções de baixa velocidade e depois se beneficiar do 'mini-DRS' nas seções de alta velocidade.

No grid, os nomes das equipes mais comentados são McLaren, Ferrari, Haas e Alpine: será interessante descobrir quem pagará o preço na China.

Um aerodinamicista respeitado nos confidenciou que o "jogo" pode valer alguns décimos na Austrália, portanto, não devemos nos surpreender se virmos algumas mudanças nos valores durante o fim de semana em Xangai. A questão final é: Quem será o mais afetado?

