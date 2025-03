F1: Ferrari buscará respostas sobre desempenho no GP da China

A Ferrari não teve um fim de semana fácil na Austrália e chega a Xangai em busca de respostas para a falta de ritmo do SF-25 em comparação com as outras equipes. O segundo fim de semana da Fórmula 1 dirá o que pode ser classificado como "erros de etapa", condicionados por escolhas técnicas e pelo cenário nada comum em que a corrida ocorreu.

"Estamos felizes por voltar à pista imediatamente, menos de uma semana após o GP da Austrália, porque a corrida de Xangai nos oferece a chance de virar a página imediatamente", explicou Frederic Vasseur.

"A pista chinesa tem características completamente diferentes das de Albert Park e essa etapa, graças ao fato de incluir o primeiro fim de semana de Sprint da temporada, coloca ainda mais pontos em jogo".

Haverá um layout de circuito diferente, compostos diferentes (C2, C3, C4), um novo asfalto e, provavelmente, temperaturas diferentes. Além disso, haverá apenas um treino livre, com apenas a sessão da manhã de sexta-feira, e as configurações ficarão 'congeladas' até a corrida de sprint no sábado.

Há também o fator desconhecido das condições da pista na manhã de sexta-feira, quando os monopostos entrarão na pista para a sessão TL1. No passado, a pista de Xangai já precisou de várias sessões antes de pelo menos dar a largada. A previsão é de que as temperaturas não ultrapassem os 18 graus na sexta-feira, enquanto nos dois dias seguintes devem subir para 24 graus.

"Do ponto de vista técnico, será importante nos prepararmos bem para o fim de semana no simulador de Maranello", continuou Vasseur, "já que, como de costume, teremos apenas uma hora de treino livre disponível, que deverá ser usada, pelo menos em parte, para nos familiarizarmos com o asfalto completamente novo de Xangai".

"Como equipe, cuidaremos de cada pequeno detalhe para maximizar o potencial do SF-25, apoiando Charles e Lewis, que sempre gostou dessa pista, da melhor maneira possível".

Uma boa notícia na casa da Ferrari veio com a entrega do equipamento de Melbourne. Na garagem da Scuderia, tudo chegou como planejado, enquanto McLaren, Red Bull, Mercedes e Aston Martin tiveram que esperar até o final da tarde de quarta-feira para receber as caixas com todo o material técnico, devido a um atraso de oito horas em dois voos da Cargo.

CHRISTIAN FITTIPALDI manda REAL sobre estreia de BORTOLETO, Hamilton “APAGADO” e McLaren FAVORITA

