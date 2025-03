F1: Lawson recebe 'aviso' após estreia desastrosa na Red Bull

Liam Lawson ainda não completou nenhuma temporada inteira como piloto titular na Fórmula 1, portanto, 2025, ao lado de Max Verstappen na Red Bull, marca sua estreia oficial como rookie da temporada.

Porém, o jovem piloto não teve quase nenhuma chance de mostrar seu talento durante a corrida de abertura da temporada, isso porque ele acabou batendo e abandonando a etapa.

Isso coloca ainda mais pressão sobre os ombros de Lawson, que viu diversos colegas serem demitidos por não terem o desempenho que a Red Bull esperava.

As demissões aconteceram algumas vezes na Racing Bulls (antiga RB e, anteriormente, Alpha Tauri), com Nyck De Vries e Daniel Ricciardo sendo os casos mais recentes. Já na equipe principal dos taurinos, podemos citar os casos de Sergio Pérez e Danill Kvyat.

Lawson nunca havia corrido no circuito de Albert Park, o que poderia justificar ele ter uma grande diferença para Verstappen - mesmo que o carro pareça muito mais adaptado às mãos do tetracampeão. Porém, Liam não conseguiu imprimir nenhum resultado de fato surpreendente durante nenhuma das sessões e culminou com sua batida na volta 47 de 57.

Martin Brundle deixou um aviso importante para Lawson e suas próximas corridas: ele precisa mostrar do que é capaz se quiser continuar com o assento.

"Liam Lawson, da Red Bull, em particular, ficará muito feliz que comecemos imediatamente outra semana de corrida para que ele possa, esperançosamente, deixar de lado a miséria e os erros que sofreu em Melbourne e corrigi-los", disse à Sky Sports F1.

Para Brundle, a Red Bull continuará com a sua mentalidade 'forte' sobre os desempenhos abaixo da média, dizendo que eles não "dão abraços e nem palavras reconfortantes".

"Os P45 são mais a praia deles se você não consegue manter Verstappen à vista de vez em quando".

P45 é a carta fiscal entregue a um funcionário no Reino Unido por seu empregador ao deixar seu cargo. Na frase de Brundle, é uma 'provocação' com o que pode acontecer com Lawson no caso de mau desempenho.

