O abuso dos limites da pista se tornou um tópico constante na Fórmula 1 nos últimos anos e, no domingo, o assunto tirou um pouco do brilho do que teria sido uma corrida fantástica para o esporte a motor.

Esses limites estavam no centro da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton minimizou qualquer vantagem que possa ter ganho ao correr consistentemente fora dos limites na Curva 4 - sugerindo que ele realmente ajudou seus pneus quando parou de fazer isso - mas seu rival permaneceu convencido de que o britânico não seguiu o que foi acordado antes da corrida.

O fato da passagem do holandês para a liderança ter sido negado ao ultrapassar os limites na mesma curva foi uma infeliz coincidência.

Em 2018, o último GP do Bahrein sob a supervisão de Charlie Whiting, não teve menção alguma à Curva 4 ou aos limites da pista nas notas pré-evento do diretor de corrida.

Foi o mesmo para 2019 - dado que era a segunda corrida de Michael Masi no comando, portanto suas notas seriam obviamente um recortar e colar do ano anterior.

No entanto, antes do início do evento de novembro de 2020, e depois de muitos debates sobre limites de pista em corridas anteriores, ele emitiu notas que explicava a saída da Curva 4 em detalhes.

Ele escreveu: "Um tempo de volta alcançado durante qualquer sessão de treinos ou corrida, deixando a pista na saída da Curva 4, resultará em esse tempo de vida sendo invalidado pelos comissários."

Tudo isso parecia muito claro e lógico, especialmente no que diz respeito à corrida.

No entanto, com o treino de sexta-feira, nada menos que 17 tempos de volta foram deletados no TL1 (incluindo quatro por Hamilton), e então 16 foram cancelados no TL2.

Depois de um debate no briefing dos pilotos daquela noite, Masi emitiu uma versão revisada de suas notas antes do TL3 de sábado.

Parecia que Masi e sua equipe tinham acabado de aceitar que enfrentavam uma tarefa impossível.

"Os limites da pista na saída da Curva 4 não serão monitorados no que diz respeito ao ajuste do tempo de volta, já que os limites de definição são a grama artificial e a caixa de brita naquele local."

Ele acrescentou: "Em todos os casos durante a corrida, os pilotos são lembrados das disposições do Artigo 27.3 do Regulamento Desportivo."

Essa referência significava que Masi ainda tinha margem de manobra para agir, caso acreditasse que um piloto ganhou uma "vantagem duradoura".

Sem nenhuma instrução, não houve mais tempos deletados no TL3 ou na classificação e, com o acidente de Romain Grosjean, os problemas com os limites da pista ficaram em segundo plano.

Alguns meses depois, o GP do Bahrein deste ano começou com a mesma interpretação embutida nas notas de Masi.

No entanto, depois do TL1 ele novamente fez uma mudança.

A nova interpretação foi a seguinte: "Um tempo de volta alcançado durante qualquer sessão de treinos, deixando a pista e cortando atrás do meio-fio vermelho e branco na saída da Curva 4, resultará no tempo de volta sendo invalidado pelos comissários."

Para a corrida, ele não foi alterado, então ainda era o texto de 2020.

Pilotos e equipes souberam disso pouco antes do TL2, portanto, não surpreendentemente, houve nove transgressões naquela sessão, com Hamilton perdendo um tempo de volta.

Houve mais quatro exclusões no TL3 e, em seguida, duas no Q1, para Sergio Perez e Daniel Ricciardo. Esse número baixo mostrou que os pilotos aprenderam a lição.

Na verdade, várias das exclusões das sessões TL1 e TL2 eram para voltas lentas e longas - quando você poderia argumentar que os pilotos estavam em modo de corrida e sabiam que teriam permissão para correr largamente na Curva 4 no domingo, e tinham pouco a perder praticando a linha de corrida potencial.

Os limites da pista, no entanto, se tornaram um problema durante a prova, embora cerca de uma hora depois. Várias vezes ouvimos Peter Bonnington dizer a Hamilton que ele havia sido avisado pelo controle de corrida, para grande surpresa do piloto.

Seu rival Verstappen ficou igualmente perplexo quando lhe foi dito que Hamilton estava rotineiramente saindo na Curva 4. De fato, seu engenheiro sugeriu que ele fizesse o mesmo, pelo menos até que a FIA mandasse parar.

"Podemos ver que assim que a Mercedes começou a acelerar, eles só usaram aquela parte da pista", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, "e questionamos com o controle de corrida se esse era o caso, podemos fazer isso?"

"Há uma vantagem de dois décimos usando essa parte do circuito, então eles fizeram volta após volta. O diretor da corrida então pediu que eles respeitassem os limites, caso contrário, eles pegariam uma bandeira preta e branca."

Dadas as margens finas da disputa pela liderança, isso já seria o suficiente para fazer dos limites da pista o principal assunto da conversa no domingo - mas então veio a ultrapassagem de Verstappen para a liderança. Foi uma jogada brilhante e uma grande corrida, mas o holandês ultrapassou os limites na Curva 4.

Aconteceu imediatamente depois e não durante - como às vezes foi o caso em instâncias anteriores de penalidades ou pedidos para devolver a posição - e Hamilton não estava dando espaço a ele.

No entanto, a interpretação instantânea do controle de corrida foi que ele não poderia ter completado o movimento sem sair da pista.

"Na verdade, a Red Bull foi instruída imediatamente por mim", disse Masi.

"Sugeri que abandonassem essa posição, conforme listado nos regulamentos desportivos, o que fizeram. Não foi para ultrapassar os limites da pista, foi para obter uma vantagem duradoura ao ultrapassar outro carro fora da pista."

Verstappen recebeu a mensagem de devolver a posição algumas curvas depois.

A largada de Hamilton rotineiramente e a passagem de Verstappen eram questões distintas, embora relacionadas pelo fato de envolverem o mesma curva.

"Na verdade, muito diferente e muito claramente, especificamente diferente", explicou Masi após a corrida.

“E consistente com as notas e com o que foi mencionado e discutido com os pilotos na reunião."

“Se acontecesse uma ultrapassagem, com o carro fora da pista, e ganhasse uma vantagem duradoura, eu iria no rádio sugerir à equipe que largassem imediatamente aquela posição. E isso ficou muito claro."

“No que diz respeito à tolerância dada a quem corre fora dos limites da pista durante a corrida, foi mencionado muito claramente na reunião de pilotos e nas notas que não seria monitorado no que diz respeito ao ajuste do tempo de volta, por assim dizer."

“No entanto, será sempre monitorado de acordo com os regulamentos desportivos, sendo que uma vantagem geral duradoura não deve ser obtida."

“Como todos viram, as notas foram atualizadas entre TL1 e TL2 como resultado do que estávamos vendo. E ficou muito claro que a prática e a classificação seriam todas as quatro rodas à esquerda do meio-fio vermelho e branco."

"Além de ajudar os pilotos com base em algum feedback do evento do ano passado, originalmente havia apenas uma linha branca na outra variação do circuito, e o vermelho e o meio-fio foram estendidos tanto para ajudá-los quanto para nos ajudar. "

Masi insistiu que, ao contrário da percepção dos pilotos e chefes de equipe, ele não alterou sua abordagem durante o desenrolar da corrida.

"Nada mudou durante a corrida", insistiu ele.

“Nada mudou. Tínhamos duas pessoas que estavam olhando naquela área, em cada carro, em cada volta, e praticamente todos os carros, exceto um, estavam fazendo a coisa certa dentro do que esperávamos em uma sequência geral."

"Havia um carro ocasional que passava por um momento ou o que quer que fosse, mas não era uma coisa constante."

O problema era a percepção de que a interpretação da FIA havia mudado e que havia uma falta de consistência, reforçada pelas mudanças nas notas de Masi nos fins de semana de corrida de 2020 e 2021.

Hamilton foi para o GP do Bahrein convencido de que os pilotos poderiam fazer o que quisessem na Curva 4 da corrida - mas, como o diretor de prova da FIA os lembrou, ele sempre tem o Artigo 27.3 e a cláusula de ganho de vantagem em seu bolso.

A questão é que é um esporte onde existem muitos limites e regulamentos estritos e que as corridas podem ser vencidas ou perdidas por uma pequena margem. E esse limite, da corrida de do último domingo, não estava suficientemente claro para as equipes e pilotos.

A ironia é que as notas iniciais de Masi para a corrida do ano passado - abandonadas após um debate com os pilotos na sexta-feira e, portanto, não se candidataram ao GP - continham uma cláusula que teria fornecido a clareza que todos buscam.

"Na terceira ocasião em que um piloto não conseguir administrar a saída da Curva 4 usando a pista durante a corrida, ele verá uma bandeira preta e branca, qualquer corte posterior será relatado aos comissários."

Palavras semelhantes têm estado nas notas do diretor de corrida em muitos outros eventos recentes onde os limites da pista são um problema. Se eles estivessem em vigor no domingo, a conversa pós-corrida poderia ter sido muito diferente.

