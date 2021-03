F1: Vettel aceita a culpa pelo toque em Ocon no GP do Bahrein

Além da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, o GP do Bahrein de Fórmula 1 também foi marcado por outra disputa que acabou em problemas: na volta 45, Esteban Ocon ultrapassou Sebastian Vettel na luta pelo 12º lugar, mas o alemão acabou errando na freada, acertando o piloto da Alpine. Agora, o tetracampeão diz que o toque "provavelmente foi minha culpa" e explicou porque tentou culpar o francês inicialmente.

Ambos os pilotos conseguiram seguir na corrida, mas perderam diversas posições, terminando fora da zona de pontuação. Vettel tomou uma punição de dez segundos e dois pontos na superlicença (além dos três que já havia tomado mais cedo no domingo) mas, inicialmente, tentou culpar Ocon, perguntando no rádio "por que ele se mexeu?".

Após olhar as gravações, Vettel voltou atrás para assumir a responsabilidade, mas explicou porque culpou Ocon em um primeiro momento.

"Achei que ele ficaria à direita, e aí quando ele veio de volta para o lado esquerdo, ele estava logo à minha frente e eu acabei freando, então provavelmente foi minha culpa. Obviamente fico decepcionado por um final de semana tão ruim, porque eu sei o quanto de trabalho é necessário na preparação para a primeira corrida".

"Por outro lado, só tem como melhorar depois daqui. Como disse, aprendemos muitas coisas, temos muito trabalho pela frente, mas as coisas são assim e precisamos atacar passo a passo".

Ocon disse que Vettel veio pedir desculpas após a corrida e que não tem rancores sobre o caso.

"Infelizmente, o incidente com Vettel no final nos fez perder posições, mas as corridas são assim quando você têm disputas tão próximas. Eu revi o acidente agora e ele não me falou sobre o rádio. Ele veio e pediu desculpas, foi punido, então ok".

A Aston Martin teve um início abaixo do esperado no Bahrein, com Lance Stroll terminando apenas em décimo, com a ex-Racing Point ficando atrás das rivais do pelotão do meio: McLaren, Ferrari e mesmo AlphaTauri.

Vettel explicou que a Aston Martin sofreu com muitos problemas que precisam ser consertados e disse que a equipe está a menos de 50% de onde deveria estar.

"Provavelmente não é o melhor final de semana que buscávamos, mas aprendemos muitas coisas na corrida que precisam ser resolvidas. Veremos o quão rapidamente podemos consertá-los".

