Max Verstappen crê que a Red Bull poderia ter feito um trabalho melhor com suas opções de estratégia no GP do Bahrain. O holandês partiu para a corrida inaugural da Fórmula 1 em 2021 como favorito para a vitória, mas acabou perdendo para o rival Lewis Hamilton depois que a Mercedes foi agressiva com sua estratégia.

Mas a capacidade da Red Bull de responder ao que a Mercedes estava fazendo foi prejudicada por ela não ter o mesmo número de conjuntos de pneus disponíveis.

Enquanto os dois pilotos da Mercedes tinham dois conjuntos de pneus duros novos disponíveis para fazer a estratégia de duas paradas funcionar melhor, Verstappen tinha apenas um conjunto disponível, tendo usado um extra nos treinos.

Refletindo sobre o resultado da corrida, Verstappen calculou que a Red Bull teria que olhar como lidou com o uso de pneus ao longo do fim de semana.

"Acho que, em termos de estratégia, teremos que analisar o que poderíamos ter feito melhor, talvez", disse Verstappen. "Mas também não tínhamos os pneus como eles.”

"Não tínhamos muita flexibilidade na estratégia. Portanto, talvez também pudéssemos ter escolhido os nossos pneus melhor ao longo dos treinos."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, não acha que o GP do Bahrein foi perdido em estratégia, pois ele sugere que a Mercedes teve um carro muito mais rápido na corrida do que na qualificação.

"A Mercedes teve um ritmo muito forte no início da corrida e não conseguimos fugir e criar uma diferença para cobrir", disse ele. "O desgaste deles parecia impressionante.”

"Assim, Max nunca conseguiu ficar mais de dois segundos longe de Lewis. Eles, obviamente pararam no box mais cedo, então concedemos a posição na pista. E indo para a corrida, fixamos nossa estratégia em duas paradas.”

“Eles voltaram cedo na última parada. Ficamos fora mais 10 voltas, então tínhamos um pneu melhor para a parte final da corrida, mas, infelizmente, Lewis tinha apenas o suficiente para aguentar.”

"É obviamente difícil perder uma corrida acirrada como essa, mas temos que tirar muitos pontos positivos do fim de semana."

Apesar de estar frustrado por não ter entregue a vitória no Bahrein, Verstappen disse que foi um bom sinal para a Red Bull não estar feliz com um resultado que em 2020 teria sido bem-vindo.

"No ano passado, teríamos ficado super felizes com este resultado e agora estamos decepcionados", disse ele. "Então, definitivamente demos um bom passo em frente e, claro, ainda é uma temporada muito longa.”

