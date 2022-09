Carregar reprodutor de áudio

Este ano foi noticiado que as negociações para trazer de volta o GP da África do Sul, que foi realizado pela última vez em 1993, haviam acelerado, mas 30 anos após a última corrida, as partes terão que esperar ainda mais pelo retorno da Fórmula 1 para esse país.

A Fórmula 1 anunciou na semana passada seu calendário de 24 corridas para 2023, mas ao contrário dos GPs de Las Vegas, China e Qatar, a África do Sul não foi incluída no novo calendário. Embora a F1 tenha feito grandes esforços para retornar à África do Sul, o negócio não pôde ser concretizado devido a alguns problemas do lado sul-africano.

De fato, a complexidade das negociações se dá pelo fato de que havia sete partes envolvidas na reunião: a FIA, F1, Motorsport South Africa (MSA), o fornecedor do local, o governo nacional, o governo local e o organizador local. .

Anton Roux, que preside a MSA e também é membro do Senado da FIA, disse que a única culpada foi a SA Grand Prix Association, liderada por Warren Scheckter.

Kyalami Konferans Salonu Fotoğraf: Kyalami circuit

“A razão pela qual a F1 não será realizada na África do Sul em 2023 é porque o organizador local da F1 não pode cumprir as garantias financeiras”, disse Roux à emissora sul-africana News 24.

"O problema aqui não é com a FIA, F1, MSA ou o governo. É inteiramente devido ao fracasso do organizador local em cumprir a promessa. Então agora temos que mudar o organizador local."

"Estou muito confiante de que poderemos estar no calendário de 2024. Temos que criar mais heróis esportivos para nossos filhos seguirem e acho que esse é o maior benefício da corrida”.

"As crianças precisam ver um Lewis Hamilton ou um Max Verstappen para se relacionar com ele. Temos que criar uma conexão", disse.

Uma das principais vantagens de sediar uma corrida de F1 é que quase 60% das pessoas que vêm para a corrida são de outros países, então o turismo provavelmente aumentará.

"Outra vantagem que temos na África do Sul é que estamos no mesmo fuso horário que os europeus. E isso coincide com o período em que temos mais audiência em termos de televisão.", disse Roux.

