O piloto da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri, lamentou o tempo que perdeu em sua última volta na classificação para a sprint na China devido a um problema no câmbio. Piastri foi ofuscado por Lando Norris na sessão desta sexta-feira e terminou em oitavo.

Seu companheiro de equipe, Norris, fez algumas boas voltas na chuva e conquistou a pole position para a corrida sprint.

Após o classificatório, Piastri disse: "Foi um dia misto. Infelizmente, a classificação para a sprint não terminou como queríamos. Eu estava indo bem, mas na última volta eu estava trocando de marcha e entrou em neutro por um segundo."

"Não sei quanto tempo perdi, mas foi frustrante. Achava que poderíamos ir além, mas não tive ritmo suficiente na última volta."

"No final, não foi o suficiente para a pole. Lando fez um ótimo trabalho hoje. É frustrante, mas esses dias acontecem. Estou feliz por Lando."

Sobre o fato de estar competitivo, o australiano disse: "Sim, acho que estamos um pouco melhor do que esperávamos, mas é difícil saber porque todo mundo deu poucas voltas."

"No geral, porém, estamos mais positivos do que esperávamos."

"Estou animado para ver o que podemos fazer no resto do fim de semana", concluiu.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

.