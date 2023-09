Desde o primeiro estágio de um intenso programa de atualizações no GP da Áustria, a McLaren vem em um momento de 'renascença' na temporada 2023 da Fórmula 1, com Lando Norris garantindo quatro segundos lugares além do pódio duplo com Oscar Piastri no GP do Japão do último domingo.

E enquanto esse crescimento tem chamado a atenção, o chefe da Ferrari, Fréderic Vasseur, acredita que, mesmo com a McLaren apresentado resultados ruins no começo da temporada, o time de Woking já vinha mostrando flashes de bom ritmo, destacando o fato de Norris ter se classificado em terceiro no grid do GP da Espanha.

"Não sei se temos a mesma leitura da temporada", disse Vasseur quando questionado pelo Motorsport.com sobre o ritmo do MCL60. "Acho que eles tinham grandes problemas no começo, e se recuperaram rapidamente, porque, mesmo em Barcelona, eles estavam na segunda fila".

"Acho que foi Max [Verstappen], Carlos [Sainz], aí Lando e Lewis [Hamilton] na segunda fila. Eles já eram competitivos. E esse tipo de pista casou melhor com o carro deles do que o nosso. Mas certamente não é apenas uma questão de potencial puro, é uma questão de pilotagem também".

"Cada vez que você avança, você também ajuda o piloto a avançar, e isso pode criar um efeito bola de neve. Mas, mesmo assim, ainda é um passo pequeno em comparação à Red Bull".

Vasseur concordou que a corrida da Ferrari em Suzuki ajuda a comprovar ainda mais que o time italiano resolveu os problemas de gerenciamento de pneus que atrapalharam os pilotos no começo do ano. Charles Leclerc foi o quarto, mesmo que bem atrás das McLarens, enquanto Sainz foi o sexto, perseguindo Hamilton até a linha de chegada.

"Acho que é um grande passo adiante em comparação ao começo da temporada", disse. "Mas, por outro lado, provavelmente fomos um pouco conservadores demais, e acho que isso é verdade para todos no grid. Estávamos mais preocupados do que realmente foi. Tivemos sob controle na corrida. E acho que demos um bom passo adiante nisso".

"Certamente se você olhar nas primeiras corridas da temporada, a degradação ou o gerenciamento de pneus não era nossa principal habilidade, vamos dizer assim. E vir para Suzuka, com essa temperatura de pista, estávamos sob risco. Mas, no fim do dia, fizemos um bom trabalho nisso".

"A corrida estava sob controle, a estratégia foi bem-gerenciada. Fizemos bem. Um claro passo adiante comparado à primeira parte da temporada".

Vasseur insiste que a equipe tomou boas decisões com Sainz, deixando-o para fazer a segunda parada mais tarde que os demais, para deixá-lo com pneus mais novos no final para atacar George Russell e Hamilton.

"Acho que a primeira parada foi no limite para manter os dois carros na frente ou para colocar Lewis à frente deles. Foi uma questão de décimos, possivelmente, e acho que tomamos a decisão correta".

"A segunda foi mais estratégica. E acho que Carlos também auxiliou nessa decisão, mas concordamos que era preciso estender para buscar uma vantagem de pneus nas últimas voltas, porque se você copiar Lewis estando atrás dele, você ficaria atrás dele".

