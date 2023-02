Carregar reprodutor de áudio

A decisão da Mercedes de voltar a usar uma pintura totalmente preta na Fórmula 1 em 2023 foi impulsionada pelo desejo de buscar a máxima economia de peso.

A montadora alemã revelou seu novo W14 em Silverstone na manhã de quarta-feira, com a equipe optando nesta temporada por abandonar suas famosas cores prateadas mais uma vez.

Mas um exame minucioso do carro mostrou que, ao contrário de 2020 e 2021, quando a equipe pintou seus carros de preto como uma demonstração de apoio à diversidade, desta vez a situação é muito diferente.

Pois, em vez de o carro ser totalmente pintado de preto, grande parte dele não é pintada e funciona como fibra de carbono bruta.

A parte superior do bico e a tampa do motor apresentam pintura preta fosca, mas quase todos os elementos inferiores do carro, incluindo as asas, não são pintados.

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, não escondeu o fato de que a decisão de ser tão ousado em não pintar seu carro foi motivada por uma tentativa de economizar volume extra.

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

“Estávamos acima do peso no ano passado”, disse ele. “Este ano tentamos descobrir onde podemos espremer cada grama. Então agora, a história se repete.

“Você verá que o carro tem alguns pedaços de carbono bruto, junto com alguns que são pintados de preto fosco.

“Claro, quando mudamos a pintura em 2020, o principal fator foi apoiar as causas de diversidade e igualdade que estão sempre próximas ao nosso coração. A cor preta passou a fazer parte do nosso DNA naquele momento, por isso temos o prazer de voltar a ela”, disse.

A economia de peso na pintura se soma ao fato de que o W14 é um chassi significativamente mais leve e apresenta geometria da suspensão dianteira revisada, ajustes do sistema de resfriamento e aerodinâmica refinada.

O diretor técnico Mike Elliott explicou que muito do trabalho feito no W14 foi um esforço que não pôde ser introduzido no ano passado devido a restrições de custo.

“Fizemos tudo o que queríamos fazer com o W13 no ano passado, mas não conseguimos devido a restrições de recursos ou porque nosso foco estava em resolver outros problemas”, disse ele.

As equipes de F1 lutaram muito no ano passado para chegar ao limite de peso de 798 kg, e muitas superaram isso ao longo da campanha.

Rumo a 2023, havia planos de reduzir o peso para 796 kg, mas isso foi abandonado após discussões com as equipes e a FIA.

