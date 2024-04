F1: FIA nega protesto da Aston Martin contra acidente de Sainz

A FIA rejeitou o protesto da Aston Martin sobre o acidente de Carlos Sainz, Ferrari, durante a qualificação para o GP da China de Fórmula 1 de 2024. A equipe inglesa alegou que o carro do espanhol retornou após ter parado na pista, o que violaria o artigo 39.6 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1. Após uma audiência entre Aston Martin, Ferrari, FIA e equipes que pediram para participar, ficou decidido que não houve violação do regulamento.

Na decisão, a FIA outras equipes destacaram que, historicamente, o artigo é aplicado a carros que fiquem "muito tempo" parados na pista. Geralmente, em casos anteriores, essa parada durou mais de 30 segundos. Carros que conseguissem retornar para a pista antes disso seriam autorizados a participar da qualificação.

Em Xangai, conforme explica o documento da FIA, Sainz ficou parado por 1min17s. E este foi o principal argumento da Aston Martin pela punição a Sainz. Como não existe um tempo acordado e nem isso é indicado no regulamento, a decisão de "tempo demais" ficou a cargo do controle de prova, não da FIA. Também foram considerados os exemplos de acidentes parecidos no GP do Canadá, Mônaco e Baku, em que os pilotos foram autorizados a seguir na sessão.

Durante a audiência foram exibidos trechos do encontro da Comissão da Fórmula 1 realizada na Bélgica, em julho de 2023. Na reunião, foi decidido que seria adicionado ao artigo 39.6 que seria adicionado que o retorno seria autorizado caso o carro não recebesse auxílio externo.

As equipes presentes na audiência destacaram ainda que já tentaram entrar em um acordo sobre qual seria o tempo razoável para um carro ser declarado parado. No entanto, nunca foram capazes de decidir qual seria o tempo certo para isso.

