A Fórmula 1 encerrou o seu primeiro dia da pré-temporada de 2021 em meio a uma forte tempestade de areia que assolou o Circuito de Sakhir, no Bahrein, e tornou as condições de pista muito complicada para os pilotos. Mesmo assim, Max Verstappen voou com sua Red Bull RB16 para superar a marca feita por Daniel Ricciardo pela manhã e terminar como o mais rápido do dia.

A escalação para a parte da tarde contou com algumas mudanças em comparação com a manhã: Lewis Hamilton assumiu no lugar de Valtteri Bottas, além de Lance Stroll, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi e Nikita Mazepin, assumindo os postos de seus companheiros de equipe. Apenas Max Verstappen, Esteban Ocon e Roy Nissany seguiram.

Após uma manhã com poucos incidentes, mas uma bandeira vermelha causada por Charles Leclerc nos minutos finais, os pilotos voltaram à pista na parte da tarde para ver se alguém conseguiria bater o 01min32s203 feito por Daniel Ricciardo na parte da manhã.

Quando a pista foi liberada às 09h, horário de Brasília, nenhum carro foi à pista imediatamente, diferente da manhã. Apenas cerca de 15 minutos depois que Ocon e Mazepin se aventuraram em meio à tempestade de areia. Mas os primeiros tempos eram bastante altos, devido às condições. Enquanto o piloto da Haas estava na casa de 01min37s, o francês fazia voltas em 01min39s.

O outro novato presente na sessão da tarde, Yuki Tsunoda, fez sua primeira saída com cerca de 30 minutos de sessão, enquanto Hamilton e Sainz saíram dos boxes próximo da marca de uma hora, quando os pilotos na pista começavam a melhorar seus tempos, chegando mais próximos das marcas da manhã.

A sessão correu com poucos incidentes, assim como a manhã, apesar das condições ruins na pista do Bahrein. Com 90 minutos de treino, Mazepin perdeu o controle da Haas na curva 11, mas conseguiu se livrar sem maiores problemas, apenas espalhando ainda mais areia na pista.

Para a Mercedes, a sexta-feira seguiu sendo problemática. Após Bottas perder a maior parte da sessão da manhã por conta de problemas de câmbio, Hamilton também passou um bom tempo na garagem, completando apenas sete voltas nos primeiros 90 minutos de sessão.

No final do dia, Max Verstappen terminou com o melhor tempo entre as duas sessões da sexta, marcando 01min30s674 já nos últimos 90 minutos de treino.

Com os novos compostos da Pirelli para este ano e as mudanças obrigatórias no assoalho, a diferença de performance dos carros em comparação com 2020 fica visível. Na etapa do ano passado, realizada em novembro, Lewis Hamilton marcou a pole position com 01min27s264, 3s4 a menos.

Isso já era algo previsto pelas equipes, apesar de todas terem afirmado durante os lançamentos que buscaram soluções no desenvolvimento dos carros de 2021 para minimizar as perdas de performance por conta do corte de 10% de downforce.

Lando Norris completou um bom dia com a McLaren, terminando em segundo ao marcar 01min30s889, enquanto o tempo de Ricciardo pela manhã foi suficiente para que ele terminasse em sétimo no combinado das sessões.

Completaram o Top 5 Ocon com 01min31s146, Stroll, 01min31s782 e Giovinazzi, com 01min31s945. Enquanto isso, o heptacampeão Hamilton foi apenas o décimo, com 01min32s912, 2s3 mais lento que o tempo de Verstappen. O britânico ficou logo a frente de Leclerc, que teve problemas pela manhã. Já Vettel foi o 13º no dia e Bottas, que mal conseguiu andar nesta sexta, foi o 17º e último da lista.

A pré-temporada da F1 continua neste sábado, com a sessão da manhã no Bahrein indo das 04h às 08h e a da tarde entre 09h e 13h, sempre no horário de Brasília. No Brasil, o único modo de acompanhar a transmissão dos teste de pré-temporada é pela F1TV Pro.

