Mesmo com a temporada 2026 a apenas oito meses de distância, o paddock da Fórmula 1 segue discutindo ativamente mudanças no regulamento da nova era da categoria. E enquanto o foco das conversas está nos motores híbridos, a maior dor de cabeça para as equipes pode estar no peso mais baixo dos novos carros.

O peso mínimo do carro para a nova era da F1 foi definido em 768 kg, 32 kg a menos do que o limiar atual de 800 kg. Isso foi obtido, em grande parte, com a redução do tamanho dos carros, com a distância máxima entre eixos cortada em 200 mm, para 3400 mm, e a largura reduzida de 2000 m para 1900 mm. A Pirelli também foi encarregada de introduzir pneus mais estreitos.

A FIA gostaria que o peso dos carros diminuísse ainda mais para melhorar o espetáculo, o que - juntamente com os custos - é uma das razões pelas quais o órgão estava interessado em explorar um modelo de motor mais simples no futuro.

Para 2026, no entanto, uma maior dependência da energia elétrica também levará a baterias muito mais pesadas. E, como várias equipes já tiveram dificuldades em temporadas anteriores para atingir o mínimo de peso, o cumprimento das metas agressivas da FIA certamente será um desafio.

Considerando que cada 10 kg de peso adicional equivale a cerca de três décimos por segundo na pista, há um consenso no paddock de que a capacidade de se aproximar do limite de peso será um grande diferencial de desempenho no início da era 2026.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Um número foi tirado do ar para definir o peso do carro", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, quando questionado sobre a mudança pelo Motorsport.com."Temos motores que são significativamente mais pesados e um peso de carro que se tornou menor, portanto, será um enorme desafio para todas as equipes alcançá-lo. Economizar peso custa uma quantia colossal de dinheiro".

"Houve uma discussão na semana passada sobre a introdução de pranchas de aço - talvez isso leve ao acréscimo de cinco quilos ao peso mínimo. Mas é o que é. É a mesma coisa para todo mundo. Haverá escolhas que as equipes farão para atingir o peso, porque o peso impacta no tempo de volta. Será um grande desafio para todas as equipes chegarem ao peso mínimo".

Seu colega da Mercedes, Toto Wolff, concordou que os cortes agressivos de peso são um desafio, mas apoiou a iniciativa da FIA de reduzir o peso do carro.

"Como disse Christian, você faz escolhas como equipe", disse Wolff. "Quanto tempo de volta você atribui ao peso e ao lastro? Onde você quer economizar? Você pode comprometer outras peças de desempenho se quiser reduzir o peso, ou o contrário. É um desafio. O motivo pelo qual estamos fazendo isso é para tornar os carros mais ágeis. Isso é algo importante? Acho que sim. Temos que começar de algum lugar. Esse passo inicial é difícil, mas é o mesmo para todos".

O diretor técnico da Alpine, David Sanchez, também classificou o limite de 768 kg como "muito agressivo", enquanto o chefe da Haas, Ayao Komatsu, classificou-o como "com certeza um diferencial de desempenho" e "um desenvolvimento muito caro".

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, forneceu mais detalhes sobre como a ambiciosa meta de peso da F1 afetará o design dos carros.

"É um grande desafio reduzir o peso do carro para o limite, sim", disse Monaghan. "As escolhas de design que fizermos nas próximas semanas [e] meses vão realmente influenciar isso. Os testes de homologação se tornaram um pouco mais rigorosos, aumentando o peso".

"O laminado do chassi talvez nos poupe um pouco aqui e ali, mas vai ser um pouco mais complicado em todos os lugares. Você pode obter 5% de redução em cada componente, se quiser. Em termos grosseiros, são 5% a menos no carro. De repente, 5% é um número grande, não é? Vai ser uma engenharia cara para tirar o peso dele. Então, vamos tentar. Vamos tentar".

Perguntado pelo Motorsport.com até que ponto o peso do chassi influenciará o quadro competitivo, ele respondeu: "A única maneira de responder a essa pergunta será em março do próximo ano, quando veremos o quanto todos estão acima do peso. É uma escala relativa. Podemos estar X quilos acima do peso, mas se todo mundo estiver X quilos a mais, não importa, não é?".

