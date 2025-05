Desde o início da temporada de 2024, a permanência de Christian Horner como chefe da Red Bull vem sendo questionada, principalmente porque Jos Verstappen, pai do tetracampeão Max Verstappen, começou a expressar sua insatisfação com o britânico.

Recentemente, segundo a revista italiana Autosprint, o mandato de Horner estaria perdendo apoio da parte tailandesa dos patrocinadores da equipe de Milton Keynes. Porém, o GPblog traz informações conflituosas com essas notícias.

Não é nenhuma novidade que o ritmo do RB21, atual carro da Red Bull, não é nada impressionante e tem feito Verstappen e seus companheiros, anteriormente Liam Lawson e agora Yuki Tsunoda, reclamarem bastante. Isso, é claro, afeta a equipe como um todo e coloca ainda mais pressão sobre os ombros do chefe.

A equipe planeja levar atualizações para o GP da Emilia Romagna, o que pode mudar o rumo do carro, mas também pode dar tudo errado. Essas incertezas e falta de uma 'luz no fim do túnel', segundo a Autosprint, está fazendo com que Horner perca o apoio dos tailandeses.

51% da Red Bull é controlada por Chaleo Yoovidhya, enquanto os outros 49% pertencem a Mark Mateschitz, herdeiro de Dietrich. A parte tailandesa ajudou a manter Horner no início de 2024, durante o processo que o britânico enfrentou, no entanto, as coisas podem estar mudando de configuração agora.

No caso de Christian deixar o cargo, Helmut Marko seria um dos nomes cogitados para assumir a liderança da equipe. Porém, Oliver Oakes voltou a ser ventilado, principalmente depois de deixar o cargo de chefe da Alpine.

Apesar dos rumores, Horner não vai a lugar algum

Segundo o GPblog, o caso não é bem esse e o lado tailandês da Red Bull ainda não está pronto para abrir mão do comando de Horner e, desta maneira, a sucessão de Oakes na equipe não seria verdade.

O site confirmou a informação com "diversas fontes" próximas à equipe e a Horner de que a situação está sob controle, mesmo com todos os questionamentos.

Oakes teria saído da Alpine por "outros motivos" e não para se tornar o novo chefe da Red Bull. Com isso, Jos Verstappen não vai poder comemorar, pelo menos, por enquanto.

