F1: Esposa de Schumacher revela detalhes de ida para Ferrari

Michael Schumacher é um dos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1, com sete títulos mundiais, além de 91 vitórias. Ao longo da carreira, deixou momentos inesquecíveis, principalmente na Ferrari, com quem conquistou cinco coroas consecutivas entre as temporadas de 2000 e 2004.

O mundo inteiro ainda aguarda detalhes sobre seu estado de saúde, e sua família garantiu que prefere tratar do assunto em particular, mas isso não é impedimento para que a mídia preste homenagens e se lembre do alemão.

No documentário intitulado “The Method”, disponível no canal de televisão francês Canal+, que será lançado posteriormente em inglês segundo o Bild, sua esposa Corinna conta alguns detalhes desconhecidos da vida de Michael Schumacher, como o momento em que ele decidiu fechar com a Ferrari após dois títulos com a Benetton em 1994 e 1995.

“Estávamos no jardim quando Michael [Schumacher] me perguntou: 'você gostaria de ir para a Ferrari?'”, revelou antes de continuar com a história. "Eu disse, 'sim, se isso puder ser feito, seria ótimo'."

A esposa do heptacampeão mundial falou sobre a relação da família com o então diretor da equipe de Maranello, Jean Todt: “Michael sabe muito bem em quem pode confiar, acho que já fechado com Todt porque antes ele tinha falado sobre querer trabalhar com ele".

“Seria ótimo se Michael contasse toda a história, porque eu também não estava sempre presente”, disse Todt. "Michael ainda faz parte da minha vida e isso não vai mudar, aconteça o que acontecer."

"A questão hoje é como ficar juntos e como posso ajudar ele e sua família", disse o ex-chefe da Ferrari, que costumava visitar um famoso restaurante em Maranello para comer com Michael Schumacher.

"Lá era seu bunker secreto, porque quase sempre havia cerca de 1.500 fãs esperando pelo Sr. Todt e Michael", acrescentou o proprietário do Ristorante Montana, onde a maioria dos pilotos da Ferrari vão.

A palavra volta a Corinna no documentário, que explicou que gostou muito de Todt estar ao seu lado em tudo o que fizeram até hoje: "Ser amiga de Michael nos bons momentos é muito divertido, mas quando as coisas mudam, você precisa de ajuda, você realmente vê quem é seu amigo."

"E Jean é definitivamente uma dessas poucas pessoas", disse ele. "É bom para Michael saber que Jean está lá se tivermos alguma dúvida. Quando você sabe que ela está lá para você, alguém que pode fazer tudo por você e pensar em você, é um verdadeiro presente."

