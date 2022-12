Carregar reprodutor de áudio

A Haas homologou o chassi e o nariz do VF-23. A equipe norte-americana dirigida por Guenther Steiner é a primeira a passar no teste de colisão com o carro que será utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1.

Mais uma vez, o carro é fruto de uma colaboração totalmente italiana, já que o projeto foi dirigido por Simone Resta com o apoio dos técnicos que trabalham em Maranello, onde está a fábrica da Ferrari e a pista de Fiorano, além de ser o local do simulador Reparto Corse e o túnel de vento que a Haas utiliza.

O VF-23 não teve problemas de homologação passando em todos os testes destrutivos no CSI de Bollate, centro de testes reconhecido pela FIA que funciona há mais de 25 anos, depois de também ter passado nos testes estáticos.

Na próxima temporada, Hass estará na pista com uma dupla de pilotos experientes, já que o confirmado Kevin Magnussen será acompanhado pelo especialista Nico Hulkenberg procurado por Guenther Steiner para assumir o lugar de Mick Schumacher.

A equipe americana conta com as habilidades de acerto do piloto alemão para dar um salto de qualidade: o objetivo é encontrar um padrão de desempenho na área de pontos para manter ao longo da temporada sem os altos e baixos clamorosos de 2022.

