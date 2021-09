O estado de saúde de Michael Schumacher segue um mistério desde seu acidente de esqui nos Alpes Franceses em 2013. A falta de atualizações é uma opção da família, que preza a privacidade do heptacampeão da Fórmula 1. No entanto, sua esposa Corinna Schumacher revelou algumas coisas a respeito das condições atuais do alemão nas gravações da série da Netflix sobre a carreira do piloto que vai ao ar ainda em setembro.

"Ele está aqui", são algumas das palavras dela, que também adicionou que "todos sentem falta dele" e que fazem o melhor para que se sinta confortável e perceba a presença daqueles que o amam.

"É claro que sinto falta de Michael todos os dias", disse Corinna. "Não apenas eu: os filhos, a família, o pai, todos ao seu redor, mas ele está aqui. Diferente, mas está aqui, e isso nos dá força. Estamos tentando continuar do jeito que Michael gostava e ainda gosta e seguindo com nossas vidas. 'Privado é privado', ele sempre dizia."

"Moramos juntos em casa, fazemos terapia e tudo o que podemos para torná-lo melhor e nos certificarmos de que ele se sinta confortável e simplesmente sinta nossa família, nosso vínculo. Não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós iremos. Michael sempre nos protegeu, agora estamos protegendo Michael", acrescentou.

O filho do heptacampeão, Mick Schumacher, é um dos entrevistados na série. O piloto estreou na Fórmula 1 em 2021, pela Haas, e agora carrega o lendário nome na categoria máxima do automobilismo. Segundo ele, a falta do pai pesa muito no atual momento que vive.

"Desde o acidente, esses momentos em família, que acredito que muitas pessoas passam com os pais, não estão mais presentes, ou em menor grau", disse o jovem piloto. "Acho que eu e ele nos entenderíamos de uma forma diferente agora, simplesmente porque falamos a mesma linguagem: a do automobilismo, sobre o qual teríamos muito mais o que conversar."

"É aí que minha cabeça está na maior parte do tempo, pensando que seria muito legal. Eu desistiria de tudo só por isso", completou.

