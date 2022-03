Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 reformulou seus gráficos para a temporada de 2022 em uma tentativa de tornar a cobertura mais nítida e aproximar os fãs da ação. Com as corridas iniciando uma nova era de regras à medida que o esporte muda para carros de efeito solo, a categoria aproveitou a oportunidade para revisar a transmissão internacional.

Com muito mais destaque e espaço na tela do que antes, o foco é em uma faixa que percorre o lado esquerdo da tela e está situada abaixo do logotipo da F1 – que foi movido para o local.

Dean Locke, diretor de transmissão e mídia da F1, disse ao Motorsport.com: "Somos um esporte liderado por gráficos, então, com o novo carro, sentimos que era um bom momento para revisá-los também".

"Provavelmente estamos um ano adiantados em nosso ciclo normal, mas pensamos que faríamos isso de acordo com os novos regulamentos e o novo carro. Eles têm um visual renovado e são muito diferentes do que tínhamos antes. Eles são ousados e um pouco mais 'jovens'."

2022 TV graphics, Pit stop example Photo by: FOM

Além do visual diferente, os novos gráficos dão à F1 uma melhor capacidade de contar a história da corrida – através da capacidade de destacar melhor os pontos de discussão, focar em pilotos individuais ou executar vídeos na tela.

Locke acrescentou: "Onde novos gráficos foram incorporados em várias áreas da tela, temos um pouco mais de disciplina porque estamos começando do zero".

"É um pacote inteligente agora. Você verá durante o fim de semana da corrida que ele fica em um painel, e nesse painel, podemos destacar as coisas. Chamamos de tela inteligente."

“Então, se quisermos destacar dois pilotos, podemos chamar a atenção para os comentaristas, e é o mesmo para bandeiras vermelhas, carros de segurança, carros de segurança virtuais e elementos assim."

"Os gráficos de rádio da equipe estarão renovados, destacando os bits que queremos.”

2022 TV graphics, Full srceen grid example Photo by: FOM

Além dos gráficos que são mostrados durante a ação da pista, a F1 também refez seus gráficos de introdução, incluindo uma nova sequência de abertura, o formato do grid de largada e elementos de pit-stop.

Locke disse que a F1 está constantemente avaliando a melhor forma de agradar os fãs mais assíduos que analisam os dados, enquanto também aparece para os mais casuais.

"Não pode haver apenas números em todos os lugares na tela", disse ele. "Passamos muito tempo pensando em como os apresentaríamos. Sabemos que temos fãs que entendem, mas também há aqueles mais casuais e mais novos que vieram para o esporte."

2022 TV graphics, Left hand side states Photo by: FOM

LITO CAVALCANTI analisa PREOCUPAÇÃO da Mercedes, momento da Red Bull e chances da Ferrari na F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: