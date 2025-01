Desde que Dorilton Capital assumiu o comando, trazendo novos fundos, a Williams acelerou na frente de investimento com o objetivo de fortalecer a equipe, especialmente nas áreas mais críticas em que estava significativamente atrás de seus rivais.

O primeiro passo foi dotar-se de um sistema ERP, ou seja, um software para gerir todas as peças da fábrica, algo que na realidade todas as equipes têm, nos últimos anos também integrado com inteligência artificial, mas que a Williams não tinha até 2023.

Um aspecto que aparentemente pode parecer trivial, mas que na verdade é fundamental, não só porque ajuda toda a equipe a compreender o estado de saúde de todos os componentes do carro, mas também porque pode revelar-se útil para se ter uma ideia de como o caminho do desenvolvimento continuará.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

A Williams, portanto, concentrou-se em duas áreas principais. Por um lado, o reforço do quadro de pessoal, tanto na frente técnica como administrativa, contratando novos engenheiros de outras equipes, incluindo nomes de destaque como Pat Fry e Matt Harman, ambos vindos da Alpine, Fabrice Moncade da Ferrari, que será responsável pela análise de dados e o engenheiro-chefe Angelos Tsiaparas da Red Bull.

Paralelamente há também outro tema, o das estruturas, como um novo simulador que entrará em funcionamento este ano. Um aspecto importante e também necessário, principalmente considerando que outras equipes estão se fortalecendo.

A Alpine adquiriu um novo simulador e será utilizado para preparar o próximo ciclo técnico, a Sauber investe na futura chegada da Audi, a Racing Bulls muda-se para Milton Keynes, onde aproveitará as novas instalações da Red Bull a partir de 2026. A Haas também, com a parceria com a Toyota, liberou novos recursos para instalação de um simulador e tem nos planos a intenção de mudar de local para uma fábrica maior.

Não é por acaso que a Williams, uma das equipes que tinha mais terreno para recuperar, pressionou por um CapEx mais elevado, ou seja, fundos fora do limite orçamentário para renovar as estruturas.

A equipa de Grove está investindo em vários setores e um deles é o de simulador, uma área em que essencialmente todas as equipes estão a investir ou investiram recentemente, para poder aproveitar o progresso acentuado na frente de hardware que tem sido registrado nos últimos anos com a entrada de novas empresas.

Se o software pode ser atualizado livremente, claramente no front de hardware em determinado ponto chegamos a um gargalo onde é necessário adquirir uma nova estrutura melhorada em termos de latência e processos capazes de gerenciar, para retornar uma representação do que acontece na pista é o mais próximo da realidade.

Alex Albon, Williams Foto di: Williams

O sistema atual da Williams já tem vários anos e é por isso que a equipe Grove decidiu investir na aquisição de um novo simulador, que entrará em operação em 2025, uma vez concluída a fase de calibração. Uma compra importante, sobretudo tendo em vista 2026, altura em que entrará em vigor o novo ciclo técnico e que pode representar uma ferramenta adicional para Alex Albon e Carlos Sainz, tendo este último já experimentado o novo simulador da Ferrari.

Nesta frente, a Williams também incluiu um novo elemento na sua lista de pilotos no que diz respeito ao simulador, nomeadamente Oliver Turvey, arrancado da McLaren após 15 anos na equipe de Woking.

A escolha de Turvey é extremamente interessante porque também está associada a esta discussão: o britânico teve a oportunidade de conhecer o novo simulador que foi criado em Woking e que entrará em operação em 2023. Ter um piloto experiente e com jeito de trabalhar em um simulador de última geração como o da McLaren pode representar um grande valor para a Williams, fornecendo referências úteis no desenvolvimento.

