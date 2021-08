O ex-empresário de Michael Schumacher, Willi Weber, disse que a esposa do motorista alemão, Corinna, o expulsou de suas vidas.

Willi Weber foi o empresário da lenda da Fórmula 1 Michael Schumacher por muitos anos. No entanto, a dupla se separou em 2010 depois que o piloto alemão voltou à F1 com a Mercedes.

Weber teve pouco contato com Schumacher depois disso e depois do acidente de esqui do alemão em 2013, sua família proibiu que Weber visse o ex-piloto.

Weber, que fazia declarações sobre o assunto de vez em quando, afirmou que não houve mudança nos últimos tempos e que a esposa de Michael, Corinna, o expulsou da vida do seu ex-agenciado.

Referindo-se a Corinna, Weber disse: “Nunca recebi um telefonema ou uma carta. Eu sei que você me cortou de suas vidas depois daquele dia doloroso. "

“Como acabei sendo jogado para o lado como um pneu gasto depois de todos esses anos? Por que não tenho permissão para visitar Michael? Por que estou sendo punido? "

Quando pedido a explicar por que isso acontece, Weber respondeu à RTL: "Eu cometi um erro. Quando aconteceu o acidente, não entrei imediatamente no avião e fui para o hospital com ele. Eu vi a multidão lá e pensei que não precisava me juntar a eles. Isso estava errado. Eu tinha que ir lá imediatamente."

Enquanto Weber se referia a Schumacher como "o filho que eu nunca tive", ele disse que ficou triste por não ver o piloto alemão novamente.

Quando questionado se ele lamentava seu erro de não ter visitado Schumacher, Weber, de 79 anos, respondeu: "Mil vezes ... Eu estava muito infeliz e sofri como um cachorro."

"As memórias [da época do acidente] são constantemente relembradas porque sempre me perguntam sobre Michael", disse.

