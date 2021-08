F1- Leclerc correrá em Spa com terceiro motor

Charles Leclerc correrá em Spa-Francorchamps com o terceiro motor da temporada na sua Ferrari. O monegasco é forçado a recorrer a uma nova unidade de força na Bélgica porque os danos causados no acidente com a Aston Martin de Lance Stroll no início do GP da Hungria não eram recuperáveis.

O piloto terá um motor na mesma configuração do que o usado até agora, porque o novo motor de que Mattia Binotto falou antes das férias de verão não estará pronto antes do GP da Turquia.

A Scuderia, aliás, deverá apresentar uma unidade em Istambul que terá algumas novidades que ficaram de fora do motor aprovado no início do campeonato.

A Ferrari se beneficiará de um novo óleo e um combustível que foram desenvolvidos pela Shell. Junto com as pequenas mudanças no sistema híbrido, o SF21 deve ser capaz de contar com pouco mais de 12 cavalos a mais que serão úteis na parte final do campeonato para enfrentar a McLaren na batalha pelo terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores - hoje as duas equipes estão empatadas com 163 pontos.

As expectativas para Spa, entretanto, não são animadoras, ainda que a previsão de chuva pudesse jogar a favor da Ferrari. De acordo com rumores sobre o SF21, algumas pequenas mudanças no difusor parecem que melhoraram significativamente a eficiência do carro. Muito dependerá da adaptação do carro aos pneus e da eficiência da suspensão traseira controlada hidraulicamente.

