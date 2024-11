Franco Colapinto está fazendo os olhos de diversos chefes de equipe brilharem com seu desempenho desde que chegou à Fórmula 1 para substituir Logan Sargeant na Williams. No entanto, ele não tem espaço para continuar no time de Grove, uma vez que Carlos Sainz já foi contratado para ser companheiro de Alexander Albon.

Neste cenário, começaram a surgir rumores de que Colapinto poderia ser cogitado na Red Bull, para entrar no lugar de Sergio Pérez em 2025. Há muitas especulações sobre o que deve acontecer com o mexicano, mas a cada corrida, fica claro que sua permanência está em xeque.

Os rumores não se resumem a uma transferência para a RB, se tornando companheiro de Yuki Tsunoda ou Liam Lawson - a depender de quem recebesse a promoção para ser rival de Max Verstappen. Na verdade, muitas notícias relacionam o argentino como futuro parceiro do tricampeão direito.

Se isso realmente se tornar uma verdade, Karun Chandhok, ex-piloto de F1, apontou possíveis armadilhas que podem acabar afetando negativamente a carreira de Colapinto na Red Bull.

Em seu podcast na Sky F1, o ex-competidor foi claro ao analisar o talento e habilidades de Colapinto, mas também evidenciou os problemas que o argentino pode enfrentar ao ser jogado na 'cova dos leões' com pouca experiência.

"Ele é claramente muito rápido e muito talentoso. Acho que todos nós podemos reconhecer, inclusive a Williams, que ele é um pouco surpreendente, porque não esperávamos que fosse tão bom com base em seus resultados na categoria júnior".

"Talvez ele se sinta mais confortável em um carro de F1, mais adequado ao seu estilo de pilotagem, mas ainda assim acho que seria um erro colocá-lo na Red Bull".

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ainda acho que é muito cedo. Se fosse uma questão de ele ir para a RB, seria uma escolha boa e sensata e um passo à frente em sua carreira. Mas se ele for para a Red Bull com Max, isso pode arruiná-lo. Acho que seria muito cedo para ele", disse o especialista indiano.

De acordo com Chandhok, se Pérez continuar a não melhorar, talvez a melhor coisa para os taurinos seja trazer Lawson para substituí-lo, e Colapinto poderia acabar na RB ao lado de Tsunoda.

"Se você observar o desempenho dele até agora, ele basicamente teve uma corrida perfeita, não foi? Ele entrou, foi bem logo de cara e foi rápido. Obteve os resultados em Singapura e Baku. Mas com o passar das outras corridas... No México, por exemplo, ele ficou atrás de Alex na classificação, enquanto no Brasil ele quebrou o carro duas vezes, portanto, em termos de experiência, ele ainda não tem o pacote completo".

"Se eu fosse ele e sua gerência, estaria pensando no que seria melhor a longo prazo. E se houvesse uma opção para ele ir para a RB em vez da Red Bull, acho que seria melhor para ele e a Red Bull tomaria a decisão certa", diz Chandhok.

Importante lembrar que o histórico de companheiros de Verstappen conta com os nomes de Pierre Gasly, que acabou sendo 'rebaixado' para a RB por falta de resultados, Daniel Ricciardo, que fez sua transferência para a McLaren por também não acompanhar o desempenho do tricampeão, e Alexander Albon, que atualmente está na Williams.

