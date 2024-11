O brasileiro Tarso Marques disputou 24 corridas na Fórmula 1 entre 1996 e 2001, todas as temporadas foram defendendo a Minardi e, em seu último ano, foi companheiro de equipe de Fernando Alonso. Anos depois, o piloto decidiu fazer uma afirmação arriscada ao dizer que o bicampeão mundial pode ser considerado melhor que Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Recentemente, Marques disse ao site oficial da Aston Martin que, apesar de ser brasileiro, ele não colocaria Senna como o maior piloto de toda a história da F1, nem mesmo o heptacampeão Schumacher. Mas, na verdade, poderia facilmente entregar o título a Alonso.

"Sou fã de Ayrton Senna, como todos os brasileiros, e há lendas recentes como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e agora Max Verstappen. É claro que é muito difícil comparar pilotos de épocas diferentes, mas acho que Fernando é tão bom quanto eles ou melhor".

"Se eu tivesse que escolher um piloto para a minha equipe, escolheria Fernando. Acho que ele era melhor quando estava correndo contra Schumacher e sei que os brasileiros ficarão bravos, mas eu diria que ele é melhor que Senna".

"Senna era incrível, um talento natural, mas a verdade é que ele cometeu mais erros do que Fernando. Fernando aprendeu muito rapidamente a dirigir rápido, mas de forma inteligente, e acho que Hamilton é semelhante nesse aspecto".

Em sua fala seguinte, o brasileiro defende que Alonso poderia ter conseguido mais títulos se tivesse o carro certo, no momento certo - e que isso ainda seria merecido devido o nível de talento do espanhol.

"Fernando é provavelmente o maior ato de classe, junto com Hamilton. Acho que Fernando teria merecido o mesmo número de títulos, mas ele simplesmente não tinha o carro certo sob sua direção no momento certo".

"Ele merece mais do que seus dois títulos mundiais. Dois títulos mundiais são excelentes, mas não mostram o quão talentoso Fernando realmente é. Ele merece mais títulos", acrescentou Marques.

