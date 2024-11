A temporada de 2024 da Fórmula 1 está entrando na reta final, com apenas três corridas para definir os dois títulos. No entanto, imediatamente após a definição de tudo, as equipes continuarão em Yas Marina para sessões de testes para se familiarizarem com os pneus desenvolvidos pela Pirelli para 2025.

Embora 2025 esteja um pouco longe, a fabricante italiana já está trabalhando na temporada há muitos meses, principalmente porque a FIA impõe datas rigorosas para a homologação dos compostos para o campeonato seguinte.

A nova construção já foi homologada de acordo com os regulamentos, enquanto a Pirelli ainda tem algumas semanas pela frente com relação aos compostos, embora, na realidade, a fornecedora de pneus já tenha delineado aproximadamente as características para a próxima temporada.

Nesse sentido, o teste realizado no México durante a segunda sessão de treinos livres foi crucial, pois permitiu que eles acumulassem mais dados sobre as modificações feitas nos compostos mais macios da linha em um circuito mais adequado.

De fato, antes de ir para a Cidade do México, a Pirelli também realizou um teste privado em Mugello, que foi parcialmente afetado pela chuva, mas era uma pista adequada para testar os pneus mais duros.

Mario Isola, Gerente de Corrida da Pirelli Motorsport, na coletiva de imprensa da equipe Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Na verdade, as curvas de alta velocidade da pista em Toscana não eram adequadas para coletar dados úteis sobre os compostos macios, por isso foi decidido realizar um teste coletivo durante o TL2 no México, o que também deu a algumas equipes a chance de testar o novo C6.

"Fizemos o teste. Foi positivo. Obtivemos muitos dados. Agora definimos os novos C4, C5 e C6 para o próximo ano", explicou Mario Isola, diretor de automobilismo da Pirelli.

Após o término do teste, a Pirelli teve muito pouco tempo para analisar os dados e elaborar os detalhes finais, pois precisava dar tempo às suas fábricas para produzir fisicamente os pneus a serem enviados para Abu Dhabi, um processo que leva algumas semanas. No entanto, o trabalho de design foi concluído antes do prazo de homologação estabelecido pela FIA em dezembro.

"O acordo é que em Abu Dhabi, na terça-feira, durante o teste pós-temporada, forneceremos pneus 2025 para os pilotos que participarão dos testes de pneus, enquanto daremos os de 2024 para os novatos, mas pelo menos eles terão a chance de testar a nova construção. A nova construção não faz diferença em termos de equilíbrio".

"Não recebemos nenhum comentário sobre uma diferença ou qualquer outro problema com a nova construção. Isso é exatamente o que também descobrimos durante nossos testes ao longo da temporada", acrescentou Isola sobre a construção renovada de 2025, que já foi homologada há várias semanas, acrescentando que o feedback recebido das equipes e dos pilotos no TL2 no México refletiu o que também foi obtido nos testes privados.

Pneus Pirelli P Zero Medium no McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Delta inalterado, mas mais força mecânica

O aspecto positivo é que os primeiros dados da sessão do México já deram indicações promissoras sobre quais eram os objetivos estabelecidos pelo fabricante milanês. A Pirelli não interveio tanto no aspecto puramente de desempenho do pneu, mas sim na resistência mecânica, a fim de reduzir os fenômenos de granulação e superaquecimento, que este ano, em algumas ocasiões, excederam os níveis esperados.

"O aspecto positivo é que os novos compostos mostraram maior resistência mecânica, que era nosso objetivo para reduzir a granulação", disse Isola.

O objetivo com os novos pneus era justamente intervir na resistência mecânica para ter mais flexibilidade contra esses dois fenômenos e, pelo menos de acordo com os dados obtidos, a meta parece ter sido atingida.

A Pirelli, de fato, não quis intervir no nível de aderência dos compostos mais macios, também porque acredita que os 'deltas' de desempenho entre os pneus estão agora bem espaçados. A única mudança se referia ao C2, com o objetivo de aproximá-lo em termos de aderência do C3, ao mesmo tempo, em que o distanciava do C1.

"O nível de aderência dos novos pneus é semelhante [ao desta temporada]. Não queríamos mudar o nível de aderência porque, se você muda o nível de aderência, você muda a posição dos compostos, e o único que estávamos buscando mais aderência era o C2 para aproximá-lo do C3, porque ele estava um pouco próximo demais do C1".

"Em vez disso, para o C3, C4 e C5, os deltas de desempenho estavam de acordo com a meta, cerca de meio segundo por volta. É claro que isso depende da extensão do circuito e assim por diante. Além disso, o C6 deve ser mais rápido em mais meio segundo".

Pneus Pirelli Foto de: Pirelli

Avaliação de como explorar o C6

O assunto do C6 em si permanece em aberto, porque, na realidade, embora ele provavelmente seja homologado até 2025, seu plano de utilização ainda não foi definido. Primeiro, será crucial coletar mais dados nos testes pós-temporada em Abu Dhabi, principalmente porque ainda faltam alguns dados sobre o C6.

No entanto, vale a pena mencionar que o C6 não será um pneu adequado para todos os circuitos de rua ou onde o C5 já pode ser usado. Por exemplo, nos testes realizados no México, observou-se que ele não consegue terminar uma volta, tanto que o C5 foi realmente mais rápido no último setor. Em algumas pistas, como Las Vegas ou Mônaco, no entanto, isso poderia abrir alternativas estratégicas, com a possibilidade de pular um composto.

"Ter a flexibilidade de ter um C6 pode ser útil. E não somos obrigados a escolher, digamos, três compostos consecutivos. Portanto, se percebermos que, por exemplo, o C6 pode ser bom em alguns circuitos, mas próximo ao C5, também podemos decidir nomear C3, C4 e C6 e pular um composto. Isso nos dá um pouco mais de flexibilidade", acrescentou Isola.

